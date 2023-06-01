ກອງທັບຂອງ ຊູດານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຢຸດການເຈລະຈາກກັບກອງກຳລັງ ພິເສດຂອງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ເວລາການຢຸດຍິງ, ໂດຍກ່າວຫາຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າລ່ວງລະເມີດສັນຍາສະຫງົບເສິກທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທັງສອງຝ່າຍໃນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 6 ອາທິດນັ້ນໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ 7 ວັນໃນເມືອງ ເຈັດດາ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາທີ່ຖືກຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປເພື່ອອະນຸຍາດການນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ. ການຕໍ່ເວລາ 5 ວັນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນເມື່ອວັນທີ 29 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ສະຫະລັດ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມການປະຕິບັດການຢຸດຍິງ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າທັງສອງຝ່າຍໄດ້ລະເມີດມັນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ພົບປະກັນເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ໃນກອງປະຊຸມປິດລັບດົນ 90 ນາທີຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ. ມັນເປັນພຽງຄັ້ງທີ 5 ເທົ່ານັ້ນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດົນກວ່າ 5 ປີຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງການປະຊຸມແບບນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງທ່ານ, ທ່ານ ສເຕຟານ ດູຈາຣິກ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງໃນ ຊູດານ, ທັງໃນດ້ານການເມືອງ ແລະ ມະນຸດສະທຳ, ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຢາກຈະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດບາງຢ່າງທີ່ທ່ານມີກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ.”
ນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ຂອງ ຊູດານ, ແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຮຸນແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ເວລາທີ່ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງກອງທັບບົກກັບກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ RSF ຫຼັງຈາກສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ນຳກອງທັບ ນາຍພົນ ອັບແດລ ຟັດທາ ອາລ-ເບີຮານ ແລະ ຫົວໜ້າກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ ນາຍພົວ ໂມຮາເມັດ ຮຳດານ ເດກາໂລ ໄດ້ພັງລົງ.
ນາຍພົນທັງສອງນັ້ນແມ່ນອະດີດພັນທະມິດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນທຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການປົກຄອງໂດຍພົນລະເຮືອນລົ້ມແຫຼວ ລຸນຫຼັງການຂັບໄລ່ຜູ້ນຳທີ່ດົນນານ ທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໃນປີ 2019.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງພວກນາຍພົນນັ້ນໄດ້ສູງຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວຄວນຖືກລວມເຂົ້າໃນກອງທັບບົກ ແລະ ແມ່ນໃຜຄວນຄວບຄຸມຂະບວນການດັ່ງກ່າວ. ການປັບປຸງກອງທັບແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະນຳເອົາການປົກຄອງໂດຍພົນລະເຮືອນຂອງປະເທດກັບຄືນມາ ແລະ ສິ້ນສຸດວິກິດການທາງການເມືອງທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອປີ 2021.