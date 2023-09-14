ທູດພິເສດສູງສຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຊູດານ ກຳລັງລາອອກ ສີ່ເດືອນຫລັງຈາກລັດຖະບານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ. ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫຼງ ກ່ຽວກັບການລາອອກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຕຳໜິກອງທັບຊູດານ ແລະກຳລັງສະໜັບສະໜູນເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພວກກະບົດ ຫລື RSF.
“ການຂັດແຍ້ງນີ້ ປ່ອຍໃຫ້ເກີດການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ” ທ່ານໂວກເກີ ເພິສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນວັນພຸດວານນີ້. ການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ໄດ້ກະທຳໂດຍພັກຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມທີ່ປະກອບເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 5,000 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍກວ່າ 12,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ນັບແຕ່ການສູ້ລົບໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງພວກນາຍຄົນທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ໃນວັນທີ 15 ເມສາ. ຊາວຊູດານຫລາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ເວລານີ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫລາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນອົບພະຍົບ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງສະເພາະເຈາະຈົງ ທີ່ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການສູ້ລົບຢູ່ໃນເຂດດາຟົວ. ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຕ້ານພວກຊົນເຜົ່າ ແລະອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ໃນຊຸມປີ 2000 ແລະສະຫະປະຊາຊາດຢ້ານກົວວ່າຈະຊໍ້າອີກ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.