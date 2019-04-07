ຜູ້ປະທ້ວງຊາວ ຊູດານ ຫຼາຍພັນຄົນທີ່ເດີນຂະບວນໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຕູມ ໃນວັນ
ເສົາວານນີ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງກອງທັບເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເກືອບ 4 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະແຍກຜູ້ປະທ້ວງ, ແລະ ມີລາຍງານ
ວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງບາງຄົນໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຕຳຫຼວດ.
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ, ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຈາກອົງການຂ່າວລັດຖະບານ ຊູດານ, ທີ່ລາຍ
ງານວ່າ ພົນລະເຮືອນຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການກໍ່ຈະລາຈົນ ເຊິ່ງມັນຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພົນລະເຮືອນຄົນອື່ນໆ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດບາດເຈັບດ້ວຍ.
ຫຼັງຈາກພວກປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຊຸມນຸມກັນໃນຖະໜົນຫຼາຍແຫ່ງຂອງນະຄອນຫຼວງນັ້ນ,
ຫຼາຍຄົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງໂດຍຜູ້ຈັດການປະທ້ວງ ໃຫ້ລວມຕົວກັນຊຸມ
ນຸມຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງກອງທັບ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂອມາ
ອາລ-ບາເຊຍ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາປີກາຍນີ້, ພ້ອມກັບພວກປະທ້ວງໄດ້ກ່າວ
ຫາລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບາເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານເສດຖະກິດຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານ, ນ້ຳມັນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ.
ທ່ານ ບາເຊຍ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປາບປາມການປະທ້ວງ ຫຼັງຈາກການປາບປາມກ່ອນໜ້ານີ້
ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ. ລັດຖະບານໄດ້ກ່າວຫຼາຍສັບປະດາຜ່ານມາວ່າ ປະຊາຊົນ
31 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ, ແຕ່ກຸ່ມນັກຟີຊິກ ສຳລັບສິດທິມະນຸດ ຄາດວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍ
ຊີວິດສູງສຸດແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ສືບຕໍ່ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຈັບກຸມ
ພວກປະທ້ວງ, ຜູ້ນັບຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ນັກຂ່າວ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ພາວະສຸກເສີນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້, ການປະທ້ວງທັງຫຼາຍງແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ
ນະຄອນຫຼວງ ຄາຕູມ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ໃນເມືອງແຝດ ອົມເດີມານ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ໃນວັນເສົາວານນີ້ພວກຜູ້ຈັດການປະທ້ວງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການຊຸມນຸມຕື່ມອີກ
ແລະ ການເດີນຂະບວນໄປສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງກອງທັບ.
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