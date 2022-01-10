ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊູດານ ປະທະກັບພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ

ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊູດານ ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຍິງແກັສ ນໍ້າຕາ ແລະຍິງລູກລະເບີດມື ໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ພາກັນເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງປະເທດຂອງພວກທະຫານ, ໂດຍມີລາຍງານຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກສັງຫານ.
ຜູ້ປະທ້ວງພາກັນເດີນຂະບວນ ຈາກເມືອງໂອມເດີມານ ໄປຫາເມືອງບາຣີ, ເຊິ່ງເປັນສອງເມືອງທີ່ຢູ່ຕິດກັນກັບນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ, ໂດຍພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນ ໂຈມຕີຜູ້ນໍາທາງທະຫານ ທ່ານອັບເດລ ຟັຕຕາ ອາລ-ເບີຮານ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຢຶດອໍານາດໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານເມື່ອວັນທີ 25 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຄອງອໍານາດຮ່ວມກັນກັບພົນລະເຮືອນນັ້ນ ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກຖືກກະປ໋ອງແກັສນໍ້າຕາ ໄປຕໍາໃສ່ຄໍຢ່າງແຮງ, ອີງຕາມລາຍງານ ຈາກສະມາຄົມທ່ານໝໍຂອງຊູດານ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຜູ້ປະທ້ວງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ມີການລະບຸເຖິງສະຖານ ທີ່ ທີ່ເສຍຊີວິດກໍຕາມ.
ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນພົນລະເຮືອນ ທີ່ຖືກສັງຫານໂດຍກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມ ໝັ້ນຄົງເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນ 62 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງບັນດາທ່ານໝໍຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາພວກທະຫານ ວ່າ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ທາງການແພດ ທີ່ຮັກສາພວກປະທ້ວງທີ່ບາດເຈັບ ແລະໂຈມຕີພະນັກງານທາງການແພດ ຊໍ້າແລ້ວ ຊໍ້າອີກ.
ພວກທະຫານໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການເຮັດລັດຖະປະຫານ ແມ່ນ “ການແກ້ໄຂ” ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງ ຈາກການຈັດແຈງໃນການຄອງອໍານາດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງທະຫານແລະພົນລະເຮືອນ, ລຸນຫຼັງການໂຄ່ນລົ້ມອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂອມາຣ໌ ອາລ-ບາເຊຍ ໃນປີ 2019.
ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະທ້ວງໂດຍສັນຕິແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການໄດ້ ແລະຜູ້ທີ່ໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບ ຫຼືລົ້ມຕາຍເກີດຂຶ້ນ ຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຕົນຈະພະຍາຍາມ ແກ້ໄຂວິກິດການ ໂດຍການເຊີນບັນດາຜູ້ນໍາທາງທະຫານ, ພັກການເມືອງທັງຫຼາຍ ແລະກຸ່ມອື່ນໆ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຫາລືດັ່ງກ່າວ.
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