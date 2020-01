ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ມາ​ແລ້ວ ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລທັງຫຼາຍ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ມາ​ຕື່ມ​ພະ​ລັງ​ສະ​ໝອງ ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ກໍ​ໄດ້​ເພີ້ມເງິນຫຼາຍ​ຕື້​ໂດ​ລາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນຳ​ດ້ວຍ. ແຕ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະເທດ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ຮູ້​ສຶກ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ໜ້ອຍລົງ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.​ ແຄັດ​ຕ​ລີນ ສ໌ຕ​ຣັກ ແລະ​ບ​ຣອນ​ວິນ ເບ​ນີ​ໂຕ ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າເບິ່ງ ​ປັດ​ໄຈ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຫັນ​ໄປ​ແຫ່ງ​ອື່ນໆ​ແທນ ຊຶ່ງ​ໄຊ​ຈະ​ເລີນ​ສຸກ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



For decades, U.S. universities have attracted large numbers of foreign students, who add brainpower to American classrooms while adding billions to the U.S. economy. But international students seem less enthusiastic about the United States of late. VOA's Kathleen Struck and Bronwyn Benito take a look at the factors prompting a growing number of foreign students to look elsewhere.



Shrusti Sinha's knows exactly why she chose to come to college in the U.S.



(Shrusti Sinha, International Student)

"The freedom that you have here in terms of choosing what you want to study... and also the opportunities that studying here gives you... We have prime ministers and presidents come and speak at Columbia during the World Leaders Forum...you get to attend talks with Nobel laureates,"



But that's not the only draw for prospective international students.



(Xiao Meng Lyu, International Student)

"U.S. courses offer a more vibrant discussion. There is more peer-to-peer discussion going on in the class, whereas in the UK it is more lecturing all the time."



More than one million international university students study in the United States today.

But is enthusiasm for an American education waning?



(Mary Catherine Chase, Education Expert)

"We've seen in the last two years, shifts in where students want to go."

Some foreign students balk at the price of a U.S. college or university, which averages between $25,000 a year at state schools and as much as $70,000 a year at private universities. And cost isn't the only hurdle. Obtaining a U.S. student visa can also be a challenge.



(Abhilash Prasann, International Student)

"I met a lot of parents who wanted to send their kids earlier but were like, No, with the visa situation, the climate against immigrants and what-not [[other factors]], we are unsure.' And that was a huge factor deciding against it."



(Dolica Gopisetty, International Student)

"I think, the number one struggle with this visa situation is not having stability, security, "



(Abhilash Prasann, International Student)

"I think it's the uncertainty that really affects how a lot of students view America as an education destination now."



That uncertainty is heightened by America's often harsh political debate over immigration as well as U.S. policies targeting travelers from certain countries.



Meanwhile, violence in the U.S. - including mass-shootings at American schools and crimes against foreigners - are trumpeted in headlines around the globe.

The end result is a leveling off of international student enrollment in the US.



According to the annual survey by the Institute for International Education, the U.S. is still the number one choice for foreign students. But countries like Canada, Australia and New Zealand are gaining popularity.



(Marie Royce, U.S. Department of State)

"We know that international students also have more choices than ever before about where to pursue higher education."



Despite the hefty price tag and other factors that make the US less attractive, the draw for international students remains strong



(Debora Queiroz Sena, International Student)

"Being here opened the doors of the world to me."



(Shrusti Sinha, International Student)

"The people I meet, the opportunities I get access to, I think the United States really gives you some of the best of that in the sense that it is not just American, it's also global."

(Debora Queiroz Sena, International Student)

"Opportunity changes everything."



U.S. universities that depend on foreign student revenue hope that sense of opportunity endures.