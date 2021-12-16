ຫົວຫນ້າສະມາຄົມການແພດອາຟຣິກາໃຕ້ກ່າວວ່າ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງສາຍພັນແດລຕາ (delta) ແລະໂອໄມຄຣອນ (omicron) ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະເຕືອນພວກນັກການເມືອງ ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເກີນຄວາມເປັນຈິງຫລາຍກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກສາຍພັນໃຫມ່ນີ້.
ດຣ. ແອນເຈລິກ ໂຄແອດຊີ (Angelique Coetzee) ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາໄດ້ຕຳໜິຕໍ່ສິ່ງທີ່ນາງອະທິບາຍວ່າເປັນ "ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຫລາຍຈົນເກີນໄປ" ຕໍ່ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໂດຍລັດຖະບານຂອງບາງປະເທດໃນຢູໂຣບ ແລະໄດ້ກ່າວເຖິງທ່ານບໍຣີສ ຈອນສັນຂອງອັງກິດ, ຜູ້ທີ່ທ່ານນາງກ່າວຫາວ່າສ້າງ "ຄວາມຫວາດກົວເກີນເຫດ" ກ່ຽວກັບສາຍພັນໃໝ່ທີ່ວ່ານີ້.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ, ສະພາຕ່ຳຂອງອັງກິດໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດຄືນອີກ, ແລະວາງຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ ບາງອັນອອກມາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີກໍລະນີຄົນຕິດສາຍພັນໂອໄມຄຣອນເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະ ເທດ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈອນສັນຈະປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງໃຫຍ່ ໂດຍນຶ່ງ ສ່ວນສາມຂອງພັກລັດຖະສະພາຂອງທ່ານ ແລະອີງອາໄສຕໍ່ ພັກຝ່າຍຄ້ານໃນການລົງຄະແນນສຽງກໍຕາມ.
ທ່ານນາງໂຄແອດຊີ (Coetzee) ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາແພດຫມໍກຸ່ມທໍາອິດ ໃນໂລກທີ່ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຄົນຮູ້ໄພອັນຕະລາຍຂອງສາຍພັນໃຫມ່ທີ່ວ່ານີ້.
ຂໍ້ມູນດ້ານກຳມະພັນ ຫລື genom ຂອງມັນຖືກຈັດລໍາດັບໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍພວກນັກວິທະຍາສາດໃນຮົງກົງ, ບອສວານາພ້ອມກັບອາຟຣິກາໃຕ້. ການປາກົດຕົວຂອງສາຍພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕືອນໄພ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດຢ່າງໜັກໃນຢູໂຣບ, ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ກໍາລັງຕໍ່ສູ້ກັບສາຍພັນແດລຕາຢູ່ນັ້ນ ແລະກໍາລັງແຂ່ງ ຂັນກັນວາງຂໍ້ຈໍາກັດຄືນໃຫມ່ອີກ.
ທ່ານນາງໂຄແອດຊີ (Coetzee) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Sky News ຂອງອັງກິດວ່າ ສາຍພັນແດລຕາແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດໃຈຫລາຍ ແລະຄົນເຈັບຂອງ ທ່ານນາງທີ່ຕິດພະຍາດນີ້ແມ່ນ "ປ່ວຍຢ່າງແຮງ" ແລະທ່ານນາງອະທິບາຍອະທິບາຍວ່າເມື່ອເປີດປະຕູໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາ "ເຈົ້າກໍຈະຮູ້ໂລດວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ມີບັນຫາຫລາຍ,"
ແຕ່ຄື້ນການລະບາດຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ມີມາໄດ້ເກືອບເດືອນນຶ່ງແລ້ວ ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນສະພາບການ ທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ຄືກັນກັບອັນນັ້ນ ແລະເວົ້າວ່າຄົນເຈັບຂອງທ່ານນາງທີ່ມີສາຍພັນໂອໄມຄຣອນແມ່ມີອາການເບົາກວ່າຫຼາຍ. ນອກຈາກຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີເຊື້ອເອສໄອວີ ແລະພະ ຍາດອັນອື່ນຫລາຍຢ່າງຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີໃຜເສຍຊີວິດເທື່ອ.
ບັນດາທີ່ປຶກສາດ້ານການແພດຂອງລັດຖະບານອັງກິດກໍາລັງຄາດຄະເນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນວ່າຈະມີນຶ່ງລ້ານໃນທ້າຍເດືອນນີ້, ແລະເຖິງ ແມ່ນວ່າອາຟຣິກາໃຕ້ຈະໄດ້ເຫັນວ່າມີກໍລະນີໃຫມ່ຫຼາຍສິບພັນຄົນຕໍ່ມື້ກໍຕາມ.
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