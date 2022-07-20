ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ສຣີລັງກາ ໄດ້ເລືອກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫົກສະໄໝ ທ່ານ ຣານິລ ວິກເກຣມາຊິງເກ ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດເກາະທີ່ມີບັນຫານັ້ນໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ທ່ານ ວິກເກຣມາຊິງເກ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 134 ຄະແນນ ໃນສະພານິຕິບັນຍັດ ທີ່ມີສະມາຊິກ 225 ຄົນໃນການປ່ອນບັດລັບຂອງວັນພຸດມື້ນີ້, ດ້ວຍ 82 ຄະແນນຖືກລົງໃຫ້ທ່ານ ດັສລາສ ອາລາຮາບເປຣູມາ (Dullas Alahapperuma), ອະດີດນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງລັດຖະບານໃນຫຼາຍກະຊວງໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງພັກລັດຖະບານ SLPP. ທ່ານ ອານູຣາ ດິສຊານາຢາເກ (Anura Dissanayake) ຜູ້ນຳປີກຊ້າຍຂອງພັກ JVP, ໄດ້ຮັບພຽງ 3 ຄະແນນສຽງ.
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂກຕາບາຢາ ຣາຈາປັກຊາ ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກສຣີລັງກາ ທ່າມກາງການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມັກຈະຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍເດືອນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດນຳເຂົ້າອາຫານ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ຢາ ຍ້ອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງໝົດ.
ການອອກໄປຂອງທ່ານ ແລະ ການລາອອກຕໍ່ມາໄດ້ສິ້ນສຸດການຄວບຄຸມ ສຣີລັງກາ ຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານສອງທົດສະວັດໃນທັນທີ. ນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານ ມາຮິນດາ ແລະ ທ່ານ ບາຊິລ ໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງພວກເພິ່ນໃນຖານະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຕາມລຳດັບ, ຫຼາຍອາທິດກ່ອນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານ ວິກເກຣມາຊິງເກ ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນໄລຍະທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງທ່ານ ຣາຈາປັກຊາ, ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນພະຈິກ 2024. ທ່ານຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການລາອອກຂອງທ່ານ ມາຮິນດາ ຣາຈາປັກຊາ, ແລະ ໄດ້ທຳການເຈລະຈາກກັບອົງການກອງທຶນສາກົນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການກູ້ໄພຫຼາຍພັນຕື້ໂດລາ.
ແຕ່ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ວິກເກຣມາຊິງເກ ກ່ຽວກັບ ການມີຄວາມໃກ້ຊິດໂພດກັບຄອບຄົວ ຣາຈາປັກຊາ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລາອອກເຊັ່ນກັນ.
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ສຣີລັງກາ ໄດ້ເລືອກປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993, ເວລາທີ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ດີ ບີ ວິເຈທຸງກາ (D.B. Wijetunga) ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນເອກະສັນເພື່ອສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣານາຊິງເກ ເປຣມາດາຊາ, ຜູ້ທີ່ຖືກລອບສັງຫານ.