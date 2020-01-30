ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນຈັນ ທີ 27 ຫາ 29 ມັງກອນ 2020 ນັ້ນ ວີໂອເອພະແນກພາສາລາວ ໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດລາວ ໃນນະ ຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາການສຳພາດດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບຂ້າພະເຈົ້າໄຊຈະເລີນສຸກ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດຈາກພະນະທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ເພິ່ນໄດ້ ສະລະເວລາໃຫ້ວີໂອເອ ມາ ສຳພາດເພິ່ນໃນມື້ນີ້ ກ່ອນອື່ນຂໍສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືພະນະທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະຂໍຂອບອົກ ຂອບໃຈ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ ວີໂອເອມາສຳພາດໃນມື້ນີ້ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກ ພະນະທ່ານເດີນທາງມາ ວໍຊິງຕັນ ຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວເນາະ ຄັ້ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດເນາະ?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ເລື້ອງການພົວພັນທາງການທູດຂອງສະຫະລັດນີ້ ມີສອງເລື້ອງທີ່ສຳຄັນກໍມີຢູ່ ສອງເລື້ອງສຳລັບ ສະຫະລັດເນາະ ເລື້ອງທີນຶ່ງ ຄືການເກັບກູ້ຊາກກະດູກຂອງ ທະຫານອາເມຣິກາ ທີ່ວ່າຫາຍສາບ ສູນຢູ່ໃນລາວເນາະ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ລາຍງານຂ່າວ ກໍມີການສົ່ງມອບກະດູກຂອງທະຫານ ອາເມຣິກາ ກັບຄືນໃຫ້ ສະຫະລັດໄປແລ້ວ ມາເຖິງເວລານີ້ ການດຳເນີນງານເຖິງຂັ້ນໃດແລ້ວ ເນາະ?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ແລ້ວບັດນີ້ ສິ່ງທີ່ວ່າເສດເຫຼືອຈາກສົງຄາມນີ້ ອີກເລື້ອງນຶ່ງເນາະ ກໍແມ່ນເລື້ອງ ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ ທັນແຕກ ທີ່ວ່າທາງສະຫະລັດເພິ່ນໄດ້ຖິ້ມລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມະຫາສານ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ກໍໄດ້ໃຫ້ເງິນຊ່ອຍເຫຼືອໄປແລ້ວ 90 ລ້ານໂດລາ ໄລຍະ 3 ປີ ຈາກປີ 2016 ຈົນຮອດປີ 2019 ແລ້ວດຽວນີ້ ກໍຖືວ່າ ໄດ້ໃຊ້ໄປໝົດແລ້ວບໍ່ຂະນ້ອຍ?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ສຳລັບປີ 2020 ນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຊ່ອຍເຫຼືອຕື່ມອີກບໍ່?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ນອກຈາກການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງໆ ທີ່ວ່າລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຮ່ວມມືກະມີຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນວ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພິ່ນກະໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອ ເລື້ອງການສຶກສາ ເພິ່ນກະຊ່ອຍແຕ່ວ່າ ສຳລັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນດ້ານໃດເພິ່ນໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ຄຳຖາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມຕໍ່ໄປເປັນເລື້ອງຂອງສິດທິມະນຸດ ກ່ຽວກັບການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຢູ່ລາວ ພະນະທ່ານພໍຈະເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ບໍ່ ກ່ຽວກັບວ່າ ລັດຖະບານລາວຫັ້ນ ເອົາບົດບາດແນວໃດເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃນດ້ານນີ້?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບເລື້ອງສິດທິມະນຸດ ເພາະວ່າມີອີກເລື້ອງນຶ່ງທີ່ວ່າທາງປະຊາຄົມນານາຊາດ ມີຄວາມສົນໃຈ ລະແມ່ນການສືບສວນກ່ຽວກັບ ການຫາຍສາບສູນຂອງທ່ານສົມ
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາ ຄືປະເທດຈີນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຫຼື ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ກຳລັງລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະວ່ອງໄວຢູ່ໃນເວລານີ້ ທາງການລາວ ເອົາມາດຕະການສະກັດກັ້ນແບບໃດ?
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ:
ຂໍເຊີນຟັງການສຳພາບກັບທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ໂດຍເຕັມ:
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