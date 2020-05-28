ການຍິງຈະຫຼວດ ສົ່ງຍານອະວະກາດ ຂອງບໍລິສັດ Space X ຖືກເລື່ອນຍ້ອນອາກາດ ປັ່ນປ່ວນ

ອົງການນາຊາໄດ້ເລື່ອນການຍິງຈະຫລວດ ສົ່ງຍານອະວະກາດ ຂອງບໍລິສັດ Space X ຊຶ່ງເປັນຖ້ຽວບິນອະວະກາດ ຂອງບໍລິສັດເອກກະຊົນ ທີ່ມີນັກບິນ ຂຶ້ນໄປນຳເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປະຫວັດສາດ.
ອົງການນາຊາ ໄດ້ຍົກເລີກການຍິງຈະຫລວດດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາ 16 ນາທີກ່ອນ ມັນຈະທະຍານຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ຍ້ອນໄພຂົ່ມຂູ່ມາຈາກຟ້າແມບເຫລື້ອມ ຢູ່ໃກ້ສູນກາງອະວະກາດເຄັນເນດີ ໃນລັດຟລໍຣິດານັ້ນ.
ອົງການນາຊາຈະພະຍາຍາມສົ່ງຍານອະວະກາດ ຄຣູ ແດຣັກກອນ (Crew Dragon) ໄປຫາສະຖານີອະວະກາດສາກົນອີກໃນວັນເສົາຈະມາເຖິງນີ້.
ການຍິງຈະຫລວດຂຶ້ນໄປຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບແຕ່ຍານອະວະກາດໄປກັບໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດງານມາໃນປີ 2011 ທີ່ຈະມີຊາວອາເມຣິກັນບິນຂຶ້ນໄປຍັງ ອະວະກາດ ຈາກພື້ນດິນຂອງສະຫະລັດເອງ.
ພວກນັກບິນອະວະກາດໄດ້ໃຊ້ຍານອະວະກາດໂຊຢຸດ (Soyuz) ຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອເດີນທາງໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດ.
ນໍາພາໂດຍອະດີດ ນັກບິນອະວະກາດ ຂອງອົງການນາຊາ ທ່ານ ດັກ ເຮີລີ (Doug Hurley) ແລະ ທ່ານ ບອບ ເບນເຄນ (Bob Behnken) ຖ້ຽວບິນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຂີດໝາຍໃໝ່ ຂອງການບິນຍານອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ.