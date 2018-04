ສານ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້​ ໄດ້​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ ຕໍ່ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ ພາກ​ເກິ​ນເ​ຮ

(Park Geun-hye) ​ໃຫ້​ຖື​ກ​ໂທດຈໍາຄຸກ​ເປັນ​ເວລາ 24 ປີ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ

ຜູ້ກ່ຽວມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ອໍານາດ​ໄປໃນ​ທາງ​ຜິດ ​ແລະ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ.

ຢູ່​ໃນການ​ພິພາກສາ​ທີ່ອອກ​ທາງ​ໂທລະພາບທົ່ວປະເທດນັ້ນ, ສານ​ເຂດ​ກາງຂອງ​

ນະຄອນຫລວງ​ໂຊ​ລ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ວ່າທ່ານ​ນາງ​ພາກ​ໄດ້​ຮັບ​ສິນ​ບົນ, ທໍາ​ການ​ຂູ່​ເຂັນ,

ໃຊ້​ອໍານາດໃນ​ທາງ​ຜິດ ​ແລະ​ຂໍ້​ຫາ​ອື່ນໆອີກ. ຜູ້​ພິພາກສາ​ທີ່​ເປັນ​ຫົວໜ້າສານ​ເວົ້າວ່າ

ມັນເປັນ​ເລື່ອງທີ່​ແນ່ນອນ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີຄົນ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້ "ຮັບຜິດຊອບ

​ຕໍ່ອາດຊະຍາ​ກໍາ​ທີ່​ຜູ້ກ່ຽວ​ເຮັດຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ ທັງ​ນີ້ກໍ​ເພື່ອເປັນ​ການປ້ອງ​ກັນ​ເຫດການ​

ທີ່​ບໍ່​ດີ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ທີ່ມີປະທານາທິບໍດີໃຊ້​ອໍານາດ​ທີ່​ປະຊາຊົນ​ມອບ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ​

ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍ ​ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ."



ນອກຈາກ​ຖືກຕິດ​ຄຸກ​ແລ້ວທ່ານນາງພາກ ​ຍັງ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ​ເປັນ​ເງິນ​ຫລາຍ​ກວ່າ 16

ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ອະດີດຜູ້​ນໍາ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ຜູ້ນີ້ ມີ​ເວລານຶ່ງ​ອາທິດ ​ທີ່​ຈະ​ທໍາ​ການຂໍອຸ

ທອນ​ຕໍ່ຄໍາ​ຕັດສິນ​ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງພາກ ຢືນ​ຢັດ​ຢ່າງ​ແນ່​ວ​ແນ່​ວ່າ ທ່ານນາງ​ບໍລິ​

ສຸດ​ໂດຍ​ອ້າງ​ວ່າທ່ານ​ນາງ​ເປັນ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຄືນ​ທາງ​ການ​

ເມືອງ. ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈໍາ​ຄຸກ​ນາງ ​ເປັນ​ເວລານານ 30 ປີ.



ນາງພາກ ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ໄດ້ຮ່ວມ​ມື​ກັບນາງຈອຍຊຸນ​ຊີ​ລ (Choi Soon-sil) ຄົນ

​ທີ່ໃກ້ຊິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ ຊຶ່ງໄດ້​ບັງຄັບ​ພວກ​ທຸລະກິດ​ໃນ​ສິບ​ກວ່າ

​ບໍລິສັດ​ໃຫ້​ບໍລິຈາກ​ເງິນ​ລວມທັງໝົດ​ເປັນ 72 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ເພື່ອ​ຈະ​ສ້າງຕັ້ງມູນ​ນິທິ​ສອງ​

ແຫ່ງ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ນາງຈອຍ. ຜູ້ຍິງ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້ຍັງ​ຖືກ​ຕັດສິນ​ວ່າ ​ໄດ້​ຮັບ​ສິນ​ບົນ

​ຈາກ​ບາງ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ບໍລິສັດ​ເຫລົ່ານັ້ນ.

ນາງພາກ ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕໍາ​ແໜ່ງ​ໃນຕົ້ນປີ​ກາຍ​ນີ້ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ມີ​ການໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ປະ

​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ຕາມ​ຖະໜົນຕ່າງໆ ຂອງ​ປະ​ເທດທີ່​ແກ່ຍາວໄປເປັນຫລາຍ​ເດືອນ ​ເພື່ອ​

ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປົດ​ທ່ານ​ນາງ​ອອກ​ຈາກຕໍາ​ແໜ່ງ.

ທ່ານ​ນາງ​ແມ່ນ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ມື້ລາງຈອມ​ຜະ​ເດັດ​ການພາກ​ຈຸ​ງຮີ (Park Chung-hee)

ທີ່​ໄດ້​ປົກຄອງ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້​ ແຕ່​ປີ 1961 ຫາ 1979.



A South Korean court has sentenced former President Park Geun-hye to 24 years in prison after finding her guilty of abuse of power and corruption.



In a nationally televised verdict, the Seoul Central District Court convicted Park of bribery, extortion, abuse of power and other charges. The court's chief judge said it was inevitable that the former president "be held strictly responsible for her crimes, if only to prevent the unfortunate event of a president abusing the power given by the people and causing chaos in state affairs."



Along with the prison sentence, Park was fined more than $16 million. The former South Korean leader has one week to appeal the verdict. Park has steadfastly maintained her innocence, claiming she is a victim of political revenge. Prosecutors had demanded a 30-year prison term.



Park was accused of colluding with longtime confidante Choi Soon-sil to coerce more than a dozen businesses to donate a total of $72 million for the launch of two foundations controlled by Choi. The two women were also convicted of taking bribes from some of those companies.



Park was removed from office early last year following months of massive rallies that saw millions take to the nation's streets calling for her ouster.



She is a daughter of late dictator Park Chung-hee, who ruled South Korea from 1961-1979.