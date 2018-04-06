ສານຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ພາກເກິນເຮ
(Park Geun-hye) ໃຫ້ຖືກໂທດຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 24 ປີ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ພົບວ່າ
ຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມຜິດໃນການໃຊ້ອໍານາດໄປໃນທາງຜິດ ແລະສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ຢູ່ໃນການພິພາກສາທີ່ອອກທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດນັ້ນ, ສານເຂດກາງຂອງ
ນະຄອນຫລວງໂຊລໄດ້ຕັດສິນວ່າທ່ານນາງພາກໄດ້ຮັບສິນບົນ, ທໍາການຂູ່ເຂັນ,
ໃຊ້ອໍານາດໃນທາງຜິດ ແລະຂໍ້ຫາອື່ນໆອີກ. ຜູ້ພິພາກສາທີ່ເປັນຫົວໜ້າສານເວົ້າວ່າ
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຄົນນີ້ຕ້ອງໄດ້ "ຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ອາດຊະຍາກໍາທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຮັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເຫດການ
ທີ່ບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນ ທີ່ມີປະທານາທິບໍດີໃຊ້ອໍານາດທີ່ປະຊາຊົນມອບໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍ ຢູ່ໃນວົງການຂອງລັດຖະບານ ເທົ່ານັ້ນ."
ນອກຈາກຖືກຕິດຄຸກແລ້ວທ່ານນາງພາກ ຍັງຖືກປັບໃໝເປັນເງິນຫລາຍກວ່າ 16
ລ້ານໂດລາ. ອະດີດຜູ້ນໍາຂອງເກົາຫລີໃຕ້ຜູ້ນີ້ ມີເວລານຶ່ງອາທິດ ທີ່ຈະທໍາການຂໍອຸ
ທອນຕໍ່ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງພາກ ຢືນຢັດຢ່າງແນ່ວແນ່ວ່າ ທ່ານນາງບໍລິ
ສຸດໂດຍອ້າງວ່າທ່ານນາງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການແກ້ແຄ້ນຄືນທາງການ
ເມືອງ. ພວກໄອຍະການໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈໍາຄຸກນາງ ເປັນເວລານານ 30 ປີ.
ນາງພາກ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບນາງຈອຍຊຸນຊີລ (Choi Soon-sil) ຄົນ
ທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານນາງມາເປັນເວລາດົນນານ ຊຶ່ງໄດ້ບັງຄັບພວກທຸລະກິດໃນສິບກວ່າ
ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິຈາກເງິນລວມທັງໝົດເປັນ 72 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຈະສ້າງຕັ້ງມູນນິທິສອງ
ແຫ່ງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍນາງຈອຍ. ຜູ້ຍິງທັງສອງຄົນນີ້ຍັງຖືກຕັດສິນວ່າ ໄດ້ຮັບສິນບົນ
ຈາກບາງຄົນຢູ່ໃນບໍລິສັດເຫລົ່ານັ້ນ.
ນາງພາກ ຖືກປົດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໃນຕົ້ນປີກາຍນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີການໂຮມຊຸມນຸມປະ
ທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ຕາມຖະໜົນຕ່າງໆ ຂອງປະເທດທີ່ແກ່ຍາວໄປເປັນຫລາຍເດືອນ ເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດທ່ານນາງອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ.
ທ່ານນາງແມ່ນລູກສາວຂອງມື້ລາງຈອມຜະເດັດການພາກຈຸງຮີ (Park Chung-hee)
ທີ່ໄດ້ປົກຄອງເກົາຫລີໃຕ້ ແຕ່ປີ 1961 ຫາ 1979.
A South Korean court has sentenced former President Park Geun-hye to 24 years in prison after finding her guilty of abuse of power and corruption.
In a nationally televised verdict, the Seoul Central District Court convicted Park of bribery, extortion, abuse of power and other charges. The court's chief judge said it was inevitable that the former president "be held strictly responsible for her crimes, if only to prevent the unfortunate event of a president abusing the power given by the people and causing chaos in state affairs."
Along with the prison sentence, Park was fined more than $16 million. The former South Korean leader has one week to appeal the verdict. Park has steadfastly maintained her innocence, claiming she is a victim of political revenge. Prosecutors had demanded a 30-year prison term.
Park was accused of colluding with longtime confidante Choi Soon-sil to coerce more than a dozen businesses to donate a total of $72 million for the launch of two foundations controlled by Choi. The two women were also convicted of taking bribes from some of those companies.
Park was removed from office early last year following months of massive rallies that saw millions take to the nation's streets calling for her ouster.
She is a daughter of late dictator Park Chung-hee, who ruled South Korea from 1961-1979.
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