ເກົາຫຼີໃຕ້ ຫັນໄປໃຊ້ ການທູດ ແລະ ທະຫານ ເພື່ອແກ້ໄຂ ວິກິດການ ເກົາຫຼີເໜືອ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ວາງແຜນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ສະຫະລັດ
ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນ ເຂົ້າປະຈຳການຕື່ມອີກ ອັນເປັນສັນຍານ ຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ການແກ້ໄຂທາງການທູດ ທີີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ກຳລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນ
ໄຟ ໃນລະດັບສູງ ທີ່ເປັນລະບົບປ້ອງກັນ ຫຼື THAAD ອີີກ 4 ເຄື່ອງ ຈະຖືກຕິດຕັ້ງ ພ້ອມ
ກັນກັບ ຖານຍິງລູກສອນໄຟ ອີກ 2 ເຄື່ອງ ທີ່ປະຕິບັດການ ຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ອະດີດ ສະໜາມກັອຟ ໃນເມືອງ Seongju ທາງພາກໃຕ້ ຂອງນະຄອນຫຼວງໂຊລ. ການປະຈຳ
ການ ຂອງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ THAAD ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງ ໂດຍຈີນ
ແລະ ຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ມອງເຫັນວ່າ ລະ ບົບເຣດາຂອງລູກສອນໄຟທີ່ມີພະລັງແຮງສູງ ນັ້ນ
ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່.
ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ THAAD ຕື່ມອີກ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງ
ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຍົກເລີກ ຂໍ້ກຳນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟຕ່າງໆ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການທົດລອງນິວເຄລຍ
ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ຂອງພຽງຢາງ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມາ ຊຶ່ງກ່າວອ້າງວ່າ ເປັນການທົນລອງ
ລະເບີດ hydrogen.
ພ້ອມກັບການເອົາທ່າທີ ທີ່ແຂງຂຶ້ນທາງທະຫານນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີມູນ ໄດ້ຊອກຫາ
ຊ່ອງທາງແກ້ໄຂທາງການທູດ ກ່ຽວກັບ ການປະເຊີນໜ້າ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນລະຫວ່າງ
ການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ຢູ່ຂ້າງນອກ ຂອງ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດ ທີ່ນະຄອນ Vladivostok. ຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງ
ກັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ຕ້ອງຍຸຕິໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງຕົນ
ແຕ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທ່ານ Putin ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການລົງໂທດເກົາຫຼີເໜືອ ເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍຢືນ
ຢັດວ່າ ການເຈລະຈາເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນເປັນທາງດຽວ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້. ເກົາຫຼີໃຕ້
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ພິຈາລະນາ ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງນ້ຳມັນ ໄປຍັງເກົາຫຼີເໜືອ ຕະຫລອດ
ທັງຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ.
ຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດພັນທະມິດພຽງປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ການລົງໂທດເກົາຫຼີເໜືອຕື່ມ ຈະບໍ່ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນແຫລມເກົາຫຼີ
ລົງໄດ້.
ສະຫະລັດໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ແຈກຢາຍຮ່າງຍັດຕິສະບັບນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດສະບັບ
ໃໝ່ຕໍ່ພຽງຢາງ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຫວັງວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຈະ
ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນຈັນໜ້ານີ້.
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