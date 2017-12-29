ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ເວົ້າວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັບເຮືອກໍ່າປັ່ນທີ່ຕິດ
ທຸງຂອງຮົງກົງທີ່ໄດ້ນໍາສົ່ງນໍ້າມັນຕໍ່ໄປໃຫ້ແກ່ກໍ່າປັ່ນຂອງເກົາຫລີເໜືອຢູ່ໃນໜ່ານນໍ້າ
ສາກົນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ທໍາການ
ລົງໂທດແລ້ວກໍຕາມ.
ອົງການຂ່າວ Yonhap ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເກົາຫລີໃຕ້ ເວົ້າ
ວ່າກໍ່າປັ່ນ Lighthouse Winmore ໄດ້ສົ່ງຖຽ່ນ “ນໍ້າມັນທີ່ກັ່ນແລ້ວຈໍານວນ 600 ໂຕນ"
ໄປໃສ່ກໍ່າປັ່ນຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາຜ່ານມາ. ອີງຕາມອົງການຂ່າວດັ່ງ
ກ່າວ ເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ຍຶດເຮືອກໍ່າປັ່ນLighthouse Winmore ໄວ້ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ
ໃນຂະນະທີ່ກໍ່າປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນ ທ່າເຮືອ Yeosu ຂອງເກົາຫລີໃຕ້.
ອົງການຂ່າວ Yonhap ລາຍງານວ່າ ກໍ່າປັ່ນ Lighthouse Winmore ຖືກເຊົ່າໂດຍກຸ່ມ Billions Bunker Group ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງໄຕ້ຫວັນ. ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າ
ອີກວ່າ "ບ່ອນທີ່ສິນຄ້າ” ຢູ່ໃນເຮືອ “ຈະຖືກຂົນສົ່ງໄປແມ່ນ” ໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ວ່າ ກໍ່າປັ່ນດັ່ງ
ກ່າວ "ໄດ້ສົ່ງຖ່າຍນໍ້າມັນໄປໃສ່ເຮືອກໍ່າປັ່ນ Sam Jong 2 ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແລະກໍ່າ
ປັ່ນອີກສາມລໍາຂອງເກົາຫລີເໜືອ ຢູ່ໃນໜ່ານນໍ້າສາກົນ ໃນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ."
ກໍ່າປັ່ນ Lighthouse Winmore ແມ່ນຢູ່ໃນລາຍການກໍ່າປັ່ນທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສະເໜີ
ໃຫ້ເອົາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບັນຊີດໍາ ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດກໍ່າປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດການຄ້າ ທີ່ຖືກ
ຫ້າມກັບເກົາຫລີເໜືອ.
ອົງການຂ່າວ Yonhap ຍັງໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ ເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະຫະລັດຊາບ
ແລ້ວ ກ່ຽວກັບ "ການຈັບໄດ້ເລື່ອງເຮັດການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ."
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາຈີນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ
ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນໄປໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈີນ
ຈະໄດ້ຢືນຢັນຫລາຍຄັ້ງ ວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ
ການຈໍາກັດການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນໄປຍັງປະເທດທີ່ເປັນອັນທະພານນີ້.
ທ່ານທຣໍາຂຽນລົງໃນ ທວີດເທີວ່າ "ຈັບໄດ້ພວກແດງເອົາໃຫ້ - ຜິດຫວັງຫລາຍທີ່ຈີນ
ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍ້າມັນຂົນສົ່ງໄປໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ. ຈະບໍ່ມີການແກ້ໄຂແບບເປັນມິດ
ກັນກ່ຽວກັບບັນຫາເກົາຫລີເໜືອ ຈັກເທື່ອ ຫາກຕາບໃດເລື່ອງແບບນີ້ສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນ!"
[[ EMBED: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/946416486054285314 ]]
ທ່ານນາງ Hua Chunying ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້
ປະຕິເສດອີກວ່າ ຈີນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວພັນໃນການລັກລອບສິນຄ້າເຂົ້າໄປໃນ ຫລືເອົາ
ອອກມາຈາກເກົາຫລີເໜືອ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
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