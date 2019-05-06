ປັກກິ່ງ ໄດ້ປະກາດການຍືດເວລາສຳລັບການຫາປາ ໃນບໍລິເວນປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ
ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງຮຸນແຮງທຸກປີນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ.
ແລະ ທຸກປີ ປະເທດອື່ນໆທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕນັ້ນ ກໍມັກຈະປ່ອຍ
ເຮືອຫາປາຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດ.
ຕຳຫຼວດຍາມຊາຍຝັ່ງ ຈີນ ເວົ້າວ່າ ການຍືດເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນ
ທີ 1 ພຶດສະພາປີນີ້ ແມ່ນຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້, ແຕ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕິດຕາມການເມືອງທະ
ເລຈີນໃຕ້ຄາດວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຈັບພຽງແຕ່ເຮືອທີ່ລົງທະບຽນຂອງ ຈີນ ທີ່ລ່ວງ
ລະເມີດການຫ້າມນັ້ນ.
ນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ຈີນ ຈະບໍ່ເຄັ່ງຄັດກັບເຮືອຈາກ ຟີລິບປິນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດ
ນາມ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກສ້າງສາຍພົວພັນໃນ ເອເຊຍ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງບົດບາດທີ່ເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນຂອງ ສະຫະລັດ ໃນເຂດນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງນັ້ນ. ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຟີລິບປິນ
ເຊິ່ງແມ່ນພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍືດເວລາ ໃນພື້ນທີ່ຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເອງທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ທຳການກ່າວອ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ
ໄດ້ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບ ວໍຊິງຕັນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ຈີນ ໄດ້ບອກປະເທດອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ການຍືດເວລາສາມເດືອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຕືອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການອ້າງອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.
ທ່ານ ເຈ ບາຕົງປາກາລ, ອາຈານສອນກ່ຽວກັບ ບັນຫານ່ານນ້ຳສາກົນ ທີ່ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນການບັງຄັບໃຊ້ທີິ່ຈິງຈັງ
ໃນພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ປະເທດອື່ນໆ. ໜ້ອຍສຸດ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າ ແມ່ນສ້າງບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ກົດໝາຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ທັງໝົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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