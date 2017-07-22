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ພາສາຕ່າງໆ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ການຂັດແຍ້ງ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ ຂະນະທີ່ ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ຊອກຫາ ການຮັບມື

ພວກປະທ້ວງຟິລິບປີນ ຖືປ້າຍຄຳຂວັນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າກົງສຸນຈີນ ກ່າວຫາ ການສ້າງຄ້າຍທະຫານ ຢູ່ເກາະທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນ.

ຫົກ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍ​ດີທຣໍາ ​ໄດ້​ເຫັນ​ມີ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ພຽ​ງ​
ເລັກ​ນ້ອຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ​ເລື່ອງ​ເຂດ​ນໍ້າ​ແດນ​ດິນຢູ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ
ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ ​ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກ່າວ​ວ່າ ການ​ບໍ່​ມີ​ການ

​ຂັດ​ແຍ້​ງຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຫາຍ​ໄປ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ Cory Gardner ທີ່​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຢູ່​ໃນຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ ​ຄວາມ​ສຳພັນກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດຂອງສະພາ​ສູງ ​ແລະ​ເປັນ​ປະທານອະນຸ​ກຳມະການ ກິດຈະການ​
ເອ​ເຊຍ​ປາຊິ​ຟິກ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ອາທິດ​ນີ້​ວ່າ “ການ
ຈັດ​ຕັ້ງທາງ​ທະຫານ​ຂອງ​ຈີນ​ ຢູ່ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ແທ້” ​ແລະ​ສະຖານະ​ການ​ຍັງ​ຢູ່​
ໃນ​ຂັ້ນ “ວິ​ກິດ.”

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Cory Gardner ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ Colorado ຊ້າຍ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Tim Scott ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ South Carolina.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Cory Gardner ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ Colorado ຊ້າຍ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Tim Scott ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ South Carolina.

​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ປີ​ຄັ້ງ​ທີ​ເຈັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ທ່ານ Gardner ​ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ​ຂົງ​ເຂດວ່າ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທົດ​ສອບ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກັນເພື່ອສະກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຄອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ.

ສະມາຊິກ​ສ​ະພາ​ສູງ​ Gardner ຖາມ​ວ່າ “ຖ້າຫາກທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້​ແກ້​ໄຂ​ບໍ່​ໄດ້ ​ແລ້ວ ບາດ
ກ້າວ​ຕໍ່​ໄປ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ເນື້ອທີ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີອ້າງເອົາໂດຍ ຈີນ.
ເນື້ອທີ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີອ້າງເອົາໂດຍ ຈີນ.

ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ກວມ​ເອົາ 3 ລ້ານ 5 ​ແສນ ຕາລາງ​ກິ​ໂລ​ແມັດ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ມະ
ຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ. ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮວມຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ ຈີນ ຫວຽດນາມ ຟິລິບ​ປີນ
ມ​າ​ເລ​ເຊຍ ​ບຣູ​ໄນ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ພ້ອມ​ທັງ​ໄຕ້​ຫວັນ ຕ່າງ​ກໍ​ອ້າງ​ເອົາອະທິປະ​ໄຕຂອງ
ຕົນ​ເອງ.

ການກໍ່ສ້າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ເກາະ Sprately ບ່ອນທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່ທະຈີນໄຕ້.
ການກໍ່ສ້າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ເກາະ Sprately ບ່ອນທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່ທະຈີນໄຕ້.

ຫວ່າງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຈີນ​ໄດ້​ເຫັນ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ບາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ຄ້ຳ
ປະກັນ ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳມະສິດ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ອັນກວ້າງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ​ເພື່ອ​ຈຸດ
ປະສົງ​ທາງ​ທະຫານ ​ແລະ​ເສດຖະກິດ.

ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດ ໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດກວມກັນຢູ່ທະ
ເລຈີນໃຕ້ ແລະຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການແຂ່ງຂັນ ທາງດ້ານ
ທະຫານ. ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນທະຫານ ແລະກຳປັນລົບ ເຂົ້າໄປໃກ້ໆກັບໝູ່ເກາະ
ດອນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ບ່ອນທີ່ຈີນໄດ້ສ້າງຄ້າຍທະຫານຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊາ
ຕໍ່ການກ່າວອ້າງ ໃນອັນທີ່ປັກກິ່ງເວົ້າວ່າ ເປັນເຂດອາກາດແລະນ່ານນ້ຳຂອງຕົນນັ້ນ.

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