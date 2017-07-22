ການຂັດແຍ້ງ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ ຂະນະທີ່ ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ຊອກຫາ ການຮັບມື

ຫົກເດືອນທຳອິດຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເຫັນມີການປະເຊີນໜ້າພຽງ
ເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງເລື່ອງເຂດນໍ້າແດນດິນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ
ບັນດານັກວິເຄາະ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການບໍ່ມີການ
ຂັດແຍ້ງຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຫາຍໄປ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Cory Gardner ທີ່ເປັນສະມາຊິກຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການ ຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ແລະເປັນປະທານອະນຸກຳມະການ ກິດຈະການ
ເອເຊຍປາຊິຟິກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນອາທິດນີ້ວ່າ “ການ
ຈັດຕັ້ງທາງທະຫານຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ເປັນເລື່ອງແທ້” ແລະສະຖານະການຍັງຢູ່
ໃນຂັ້ນ “ວິກິດ.”
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີເຈັດ ກ່ຽວກັບທະເລຈີນໃຕ້ ທ່ານ Gardner ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂົງເຂດວ່າ ເປັນບ່ອນທົດສອບເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກັນເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງປັກກິ່ງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Gardner ຖາມວ່າ “ຖ້າຫາກທະເລຈີນໃຕ້ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ແລ້ວ ບາດ
ກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ?
ທະເລຈີນໃຕ້ ກວມເອົາ 3 ລ້ານ 5 ແສນ ຕາລາງກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກມະ
ຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ. ບັນດາປະເທດທີ່ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນມີ ຈີນ ຫວຽດນາມ ຟິລິບປີນ
ມາເລເຊຍ ບຣູໄນ ອິນໂດເນເຊຍ ພ້ອມທັງໄຕ້ຫວັນ ຕ່າງກໍອ້າງເອົາອະທິປະໄຕຂອງ
ຕົນເອງ.
ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈີນໄດ້ເຫັນເອົາບາດກ້າວ ໃນຄວາມພະບາຍາມເພື່ອຄ້ຳ
ປະກັນ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນບໍລິເວນອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງທາງທະຫານ ແລະເສດຖະກິດ.
ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດ ໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດກວມກັນຢູ່ທະ
ເລຈີນໃຕ້ ແລະຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການແຂ່ງຂັນ ທາງດ້ານ
ທະຫານ. ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນທະຫານ ແລະກຳປັນລົບ ເຂົ້າໄປໃກ້ໆກັບໝູ່ເກາະ
ດອນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ບ່ອນທີ່ຈີນໄດ້ສ້າງຄ້າຍທະຫານຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊາ
ຕໍ່ການກ່າວອ້າງ ໃນອັນທີ່ປັກກິ່ງເວົ້າວ່າ ເປັນເຂດອາກາດແລະນ່ານນ້ຳຂອງຕົນນັ້ນ.
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