ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ວາງແຜນທີ່ຈະທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ ກອງທັບເຮືອຂອງຈີນແລະກອງທັບເຮືອຣັດເຊຍ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນ ອອກຂອງປະເທດໃນວັນທີ 17 ຫາ 26 ກຸມພາເດືອນໜ້ານີ້, ເຖິງແມ່ນສົງຄາມ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນຂອງວັງເຄຣັມລິນ ຈະຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປກໍຕາມ. ພັກພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕຝ່າຍຄ້ານ ປະນາມຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ, ໂດຍກ່າວ ວ່າ ມັນມີຄວາມໝາຍທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບທ່າທີທີ່ “ເປັນກາງ” ຂອງຕົນ ຕໍ່ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ, ພັກຄອງແກຣັດແຫ່ງຊາດອາຟຣິກາໃຕ້ ຊໍ້າພັດເຂົ້າ ຂ້າງມົສກູແບບຈິງຈັງ. ເຄທ ບາທເລັດທ໌ (Kate Bartlett) ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກນະຄອນໂຈແຮນແນັສເບີກ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຂອງຈີນ, ຣັດເຊຍ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້ ປະຕິບັດການ ໂມຊີ (Mosi), ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຄັວນ, ແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງນະຄອນເດີແບນ (Durban) ແຕ່ວັນທີ 17 ຫາ ວັນທີ 26 ກຸມພາ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ເຂົ້າຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງກອງທັບເຮືອກັບ ຣັດເຊຍໃນຊ່ວງປີ 2019, ການຊ້ອມລົບຫຼ້າສຸດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກົງກັບວັນຄົບຮອບ ນຶ່ງປີກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ແລະສົງຄາມຕໍ່ກີຢິບ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ.
ລັດຖະບານປຣີໂຕເຣຍ ຍັງຄົງສະແດງຄວາມ “ເປັນກາງ” ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍປະຕິເສດທີ່ຈະປະນາມການຮຸກຮານຂອງວັງເຄຣັມລິນ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
ແຕ່ ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕ ກ່າວວ່າ ການເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບເຮືອລົບຂອງຣັດເຊຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກຄອງແກຣັດແຫ່ງຊາດອາຟຣິກາໃຕ້ ຫຼື ANC ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າຂ້າງແລ້ວ.
ທ່ານໂຄບັສ ແມເຣສ (Kobus Marais), ເຊິ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີເງົາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງພັກ ກ່າວວ່າ:
“ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາໄດ້ອ້າງວ່າມີຄວາມເປັນກາງ, ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ກໍລະນີນຶ່ງ ໃນອີກຫຼາຍໆກໍລະນີ ທີ່ພັກ ANC ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແບບແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມັກຝ່າຍຣັດເຊຍ, ແລະໃນຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດສໍາເລັດ, ແຕ່ເປັນການສະແດງແລະພິສູດກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມເປັນກາງຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ຂອງລັດຖະບານ.”
ທ່ານແມເຣສ ກ່າວວ່າ ແນລຊັນ ແມນເດີລາ (Nelson Mandela) ຂອງປະ ເທດອາຟຣິກາໃຕ້ນັ້ນ ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນສັນຍາລັກຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ, ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍຈຸດຢືນໃນດ້ານສາກົນຂອງຕົນ ໂດຍເຂົ້າໄປຢູ່ຄຽງຂ້າງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ເປັນລະບອບຜະເດັດການທີ່ໜ້າລັງກຽດທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ.”
ການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງມົສກູ, ເປັນການຮຸກຮານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງ ຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກນາໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.
ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ຕອບໂຕ້ຣັດເຊຍໃນທັນທີດ້ວຍການປະຖິ້ມຣັດເຊຍ ໃຫ້ໂດດດ່ຽວທາງການທູດ, ແລະລົງໂທດທາງເສດຖະກິດແບບໜັກໜ່ວງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສະໜອງອາວຸດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ສໍາລັບປ້ອງກັນຕົນເອງ.
ທ່ານສຕີເວັນ ກຣູສ (Steven Gruzd) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າໂຄງການ ຣັດເຊຍ-ອາຟຣິກາ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນກິດຈະການນາໆຊາດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ກ່າວວ່າ ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດການຊ້ອມລົບຂອງປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະຖືກໂດດດ່ຽວຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງ ດໍາເນີນງານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນກໍາມືຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານກຣູສ ກ່າວວ່າ:
“ຣັດເຊຍກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະລະບຸວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນການປະໃຫ້ໂດດດ່ຽວຢູ່ໃນລະດັບສາກົນ, ແຕ່ພວກເຂົາປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ທາງດ້ານການທະຫານໃນລະດັບນານາຊາດ. ແລະປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້, ເຊິ່ງຕົກລົງທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບໃນການຝຶກຊ້ອມເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ກ້າວໄປທາງໜ້າພ້ອມກັບພວກເຂົາກໍາລັງຂະຫຍາຍ ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບການສະແດງອອກຂອງມົສກູ.”
ພັກຄອງແກຣັດແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ໃກ້ຊິດ ທາງດ້ານອຸດົມການ ແລະປະຫວັດສາດ ກັບຣັດເຊຍ ພາຍໃຕ້ຍຸກສະໄໝຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ເຊິ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ຕໍ່ພວກຄົນຜິວຂາວກຸ່ມນ້ອຍ.
ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະຣັດເຊຍ ຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ BRICS, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຜູ້ນໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ພວມພຸ່ງພົ້ນໃໝ່ ໂດຍລວມມີ ບຣາຊີລ, ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ.
ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆປະເທດພາກັນປະນາມວັງເຄຣັມລິນ ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ກໍຍັງມີບາງປະເທດ ເຊິ່ງລວມເຖິງກຸ່ມ BRICS ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ຊໍ້າພັດບໍ່ໄດ້ສະແດງທ່າທີອັນໃດອອກມາ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ຢູເຄຣນ ປະຈໍາອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານນາງລີວບອບ ອະບຣາວິໂຕວາ (Liubov Abravitova) ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງໃຫ້ VOA ກ່ຽວກັບການປະນາມຂອງທ່ານນາງ ຕໍ່ກໍານົດການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ແລະກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຂອງອາຟຣິກາໃຕ້, ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກທ່ານແດ່ ມັນແມ່ນກອງທັບປະເພດໃດ ທີ່ສັງຫານປະຊາ ຊົນຜູ້ບໍລິສຸດ? ມັນແມ່ນກອງທັບຂອງນັກຂ້າ ແລະຜູ້ຂົ່ມຂືນ, ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້ານໍາສິ່ງໃດແດ່ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ມາສູ່ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້?”
ນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ໂລກ ແມ່ນກໍາລັງເຂົ້າສູ່ຊ່ວງສົງຄາມເຢັນຄັ້ງໃໝ່, ໂດຍມີສອງຊາດຜະເດັດການ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ຢູ່ຝ່າຍນຶ່ງ, ແລະບັນດາປະ ເທດປະຊາທິປະໄຕຕາເວັນຕົກ ຢູ່ອີກຝ່າຍນຶ່ງ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ເນື່ອງຈາກທັງສອງຝ່າຍຍາດແຍ່ງກັນ ເພື່ອອິດທິພົນຢູ່ໃນທະວີບທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະການເມືອງ.
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານຊິພີເວ ດລາມິນີ (Siphiwe Dlamini) ກ່າວກັບ VOA ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ພິຈາລະນາຄືນ
ໃໝ່ ກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບຮ່ວມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະກ່າວຄືນອີກຄັ້ງວ່າ ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປກັບສອງປະເທດທີ່ກ່າວມາ ຢູ່ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ໃນເດືອນກຸມພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ໃນດ້ານການພົວພັນທາງທະຫານ ຕໍ່ການພົວພັນທາງທະຫານລະຫວ່າງສອງປະເທດນີ້ ແລະປະເທດອື່ນໆ, ເຊິ່ງລວມເຖິງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ມີການຊ້ອມລົບ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.”
ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມກົດດັນຈາກລັດຖະບານຕາເວັນຕົກ, ແລະການຢ້ຽມຢາມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານປຣີໂຕເຣຍ ກໍຍັງຄົງຍົກລະດັບຄວາມສໍາພັນກັບລັດຖະບານມົສກູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ຮັບກໍາປັ່ນທີ່ຖືກລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກໍາລັງດໍາເນີນການຂົນສົ່ງອາວຸດທີ່ໄດ້ຮັບການສັ່ງຊື້ ກ່ອນທີ່ວັງເຄຣັມລິນຈະເລີ້ມຕົ້ນການຮຸກຮານຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີການຮ່ວມມື ແລະພົວພັນສາກົນຂອງປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານນາເລດີ ແພນດໍ (Naledi Pandor) ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດການພົບປະກັບລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບ.
ໃນເດືອນສິງຫາ, ປະເທດ ອາຟຣິກາໃຕ້ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS, ແລະໄດ້ເຊີນປະທານາທິບໍດີຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາອີກດ້ວຍ.