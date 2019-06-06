ໃນຂະນະທີ່ຄົນຫລາຍຄົນ ສົນໃຈເຮັດທຸລະກິດ ທີ່ມຸ້ງແຕ່ສ້າງກຳໄລເປັນຫລັກນັ້ນ ທ່ານສຸພົດ ມະນີຄົງ ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງໆຂອງທ່ານ ໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດ SMP ຂຶ້ນມາບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຜົນກໍໄລເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງແນໃສ່ຮັກສາແລະສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳລາວ ອີກດ້ວຍ ໂດຍການຜະລິດ ແລະສົ່ງອອກ ສິນຄ້າຫັດຖະກຳ ທັງແບບປະຍຸກ ແລະແບບດັ້ງເດີມ ແລະໂດຍພະຍາຍາມສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານໃຫ້ຄົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະການນຳເອົາສີມືຂອງຄົນລາວໃນດ້ານຜະລິດສິນຄ້າສິນລະປະກຳອອກສາກົນອີກດ້ວຍ. ບົວສະຫວັນ, ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທ່ານສຸພົດ ຈະນຳເອົາເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນຂະນະທ່ານສຸພົດ ມະນີຄົງ, ປະທານບໍລິສັດ ເອສ ເອັມ ພີ (SMP) ເດີນທາງມາຕິດຕໍ່ທຸລະກິດແລະຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຢູ່ສະຫະລັດນັ້ນ ທາງວີໂອເອໄດ້ຮັບກຽດ ສຳພາດທ່ານ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຜະລິດ ແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າຫັດຖະກຳໄມ້ ແລະຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ຂອງບໍລິສັດ SMP ຊຶ່ງເປັນທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ຕັ້ງຂຶ້ນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ 4 ອ້າຍນ້ອງໃນຄອບຄົວມະນີຄົງຂອງທ່ານເອງ ຊຶ່ງລວມມີນ້ອງຊາຍ ຂອງທ່ານ 3 ຄົນ ທີ່ ເປັນຄົນລາວສັນຊາດອາເມຣິກັນ. ຜູ້ທີນຶ່ງກໍຄືທ່ານສຸພົມ, ຜູ້ຮ່ວມລິເລີ້ມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນປີ 1996 ແລະ ປັດຈຸບັນຢູ່ໃນເມືອງທ່າແຂກ. ສ່ວນອີກສອງຄົນກໍຄືທ່ານສຸພົງ ແລະທ່ານສຸລິເດດ ທີ່ຮ່ວມກັນຕັ້ງບໍລິສັດຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ເພື່ອປະສານງານ ແລະຮັບເອົາສິນຄ້າໄປຈຳໜ່າຍຕໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ທາງສະຫະລັດ. ທ່ານເລົ່າກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດທ່ານສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປເຖິງການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບທີ່ສົ່ງມາສະຫະລັດນັ້ນວ່າ:
ທ່ານບອກວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້ເລີ້ມສົ່ງອອກໄມ້ແປຮູບມາຍັງສະຫະລັດໃນປີ 1998 ແລະເຫັນວ່າມີໄມ້ເສດ, ໄມ້ເຫລືອຫລາຍ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາມັນມາໝູນໃຊ້ເຮັດເປັນເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄມ້ແບບປະຍຸກ ແລະໄດ້ຊ່ວຍສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກຳ ດັ່ງກ່າວໃນລາວ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ເມື່ອຖາມເຖິງຊະໜິດໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂາຍໃນສະຫະລັດນັ້ນທ່ານບອກວີໂອເອວ່າ:
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບປະເພດໄມ້ດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ:
ເນື່ອງຈາກວ່າໄມ້ທີ່ສົ່ງຈາກລາວທີ່ມີລາຍງາມໆນັ້ນ ເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າທີ່ສັ່ງຂາຍເປັນກິໂລ ທ່ານຈຶ່ງສົ່ງມາຍັງສະຫະລັດຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງເຄື່ອງດ່ວນ ເຊັ່ນ DHL ຊຶ່ງທ່ານອະທິບາຍດັ່ງນີ້:
ທ່ານກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຕະຫລາດສົ່ງອອກໃນສະຫະລັດວ່າ:
ເນື່ອງຈາກຫລິງເຫັນວ່າ ຫັດຖະກຳໄມ້ລາວເປັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳອັນລ້ຳຄ່າຂອງລາວ, ທາງບໍລິສັດ SMP ຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທຳລາວ ໂດຍການສ້າງໂຄງການ “ສະຖານທີ່ອະນຸລັກ ສິນລະປະ-ຫັດຖະກຳລາວ ແລະຝຶກອົບຮົມສິລະປາຊີບ” ຂຶ້ນໃນມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາ ໃນ ທ້າຍປີ 2008 ຊຶ່ງປັດຈຸບັນສຳເລັດໄປແລ້ວ 70 ເປີເຊັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອສ້າງສຳເລັດຈະກາຍເປັນສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແມ່ຍິງລາວ ແລະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທັງເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາແຂກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສູນດັ່ງກ່າວຍັງສ້າງບໍ່ທັນສຳເລັດກໍຕາມ ແຕ່ບໍລິສັດຄອບຄົວຂອງທ່ານສຸພົດກໍຍັງຕັ້ງໃຈຈະສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານລັດຖະບານມາພັດທະນາຕໍ່ໄປ.
ທ້າຍສຸດທ່ານສຸພົດກໍໄດ້ເລົ່າເຖິງຄວາມພູມໃຈຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີເອກະລັກຂອງລາວວ່າ:
ສະຫລຸບແລ້ວ ທ່ານສຸພົດ ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງໆຂອງທ່ານໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດ SMP ຂຶ້ນມາ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການເຮັດທຸລະກິດ ເພື່ອຜົນກຳໄລເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີຈຸດປະສົງຈະຮັກສາ ແລະສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳລາວ, ຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານໃຫ້ຄົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງແລະນຳເອົາສີມືຄົນຂອງລາວໃນດ້ານຜະລິດສິນຄ້າສິນລະປະກຳ ອອກສູ່ສາຍຕາຂອງຊາວໂລກອີກດ້ວຍ.
ອ່ານສະຫລຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
While the majority of businesses focus chiefly on making profits, Mr. Souphot Manikong and his brother’s business not only aims at making profits, but also at preserving and promoting Lao culture by producing and exporting Lao handicrafts in both traditional and modern forms. In addition, these four Manikong brothers are trying to build the center for training on artistic skills in making handicrafts to Lao workers, especially those who are women and to proudly show Lao handicrafts in international stage.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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