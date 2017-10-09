ກອງກຳລັງ ໂຊມາເລຍ ຍິງ ແລະ ສັງຫານ ຄົນຫາປາຊາວ ອີຣ່ານ ໃນມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກພື້ນ ໂຊມາເລຍ ກ່າວວ່າ ຫົວໜ້າເຮືອຫາປາຊາວ ອີຣ່ານ ໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍ ແລະ ອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼັງຈາກກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້
ຍິງປືນໃສ່ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການໃນມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກອງກຳລັງຕຳຫຼວດທາງທະ
ເລຂອງເຂດ Puntland ໄດ້ເຫັນເຮືອສອງລຳທີ່ຖືກສົງໄສວ່າກຳລັງຫາປາຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍໃນນ່ານນໍ້າຂອງ ໂຊມາເລຍ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ພັນເອກຕຳຫຼວດຂອງເຂດ Puntland ທ່ານ Mohamed Abdi Hashi ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອ
ເອ ພາສາ ໂຊມາເລຍ ວ່າ ເຮືອທັງສອງລຳບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາກັບຄຳສັ່ງໃຫ້ຢຸດ ແລະ ພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະຫຼົບໜີ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຮົາໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການ
ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບເຮືອຫາປາຜິດກົດໝາຍສອງລຳຢູ່ນອກ
ຊາຍຝັ່ງເມືອງ Ras Hafun. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດພວກຫາປາ ເພື່ອ
ກວດກາໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຂົານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຫຼົບໜີໄປ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະຍຶດເຮືອນຶ່ງລຳໄດ້ ແລະ ອີກລຳນຶ່ງແມ່ນໄດ້ຫຼົບໜີ
ໄປ.”
ພັກເອກ Hashi ກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງການຍິງກັນນັ້ນ ຫົວໜ້າເຮືອທ້າວ Haydar
Abdulla Sabill ຈາກເຮືອ Al-sa’idi ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ຄົນເຮືອຜູ້ທີສອງໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ, ຄົນອື່ນໆອີກ 16 ຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຫຍັງ ແລະ ຖືກຈັບກຸມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຮືອທີ່ນຳຕົວພວກແລ່ນເຮືອຫາປາ ໄດ້ເດີນທາງຮອດທ່າເຮືອ
Bosaso ເພື່ອສອບປາກຄຳ. ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນທຸກປາທີ່ຖືກຈັບໄດ້ຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍໃນນ່ານນໍ້າຂອງ ໂຊມາເລຍ ໜັກ 2 ໂຕນ.
“ເຮືອຫາປາຕອນນີ້ໄດ້ຈອດຢູ່ທ່າເຮືອ Bosaso, ສົບຂອງກັບຕັນເຮືອແມ່ນຢູ່ໃນຕູ້ແຊ່
ແຂງຂອງເຮືອ, ແລະ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເລື່ອງນີ້ໄປໃຫ້
ສານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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