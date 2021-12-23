ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຊມາເລຍ ຢູ່ໃນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງພັນແລນ ໄດ້ປະກາດຢຸດຍິງ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກເປັນເວລາ 2 ມື້ ລະຫວ່າງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 2 ຝ່າຍ ທີ່ເມືອງທ່າການຄ້າໂບຊາໂຊ.
ການສູ້ລົບກັນ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ລະຫວ່າງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບພັນແລນ ທີ່ເປັນກຳລັງຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະ ຫະລັດແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 63 ຄົນ ອີງຕາມພວກທີ່ເຫັນເຫດການແລະແຫຼ່ງຂ່າວການແພດ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຍິງຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍປືນນ້ອຍ ປືນກົນ ແລະ ປືນຄົກ ຊຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກທີ່ເຫັນເຫດການທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາໂຊມາເລຍ.
ທ່ານອັບດິສອາໝັດ ໂມຮຳເໝັດ ກາລານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ ປະກາດການຢຸດຍິງໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າການຕັດສິນໃຈໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເຂົ້າແຊກແຊງ ຂອງຜູ້ອະວຸໂສ ນັກວິຊາການ ແລະນັກທຸລະກິດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການສູ້ລົບກັນ.
ທ່ານກາລານ ກ່າວຕໍ່ສູ້ມົນຊົນວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນ ເຮັດວຽກເພື່ອສັນຕິພາບ ທີ່ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວຈະຮັບເອົາທຸກການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ການຢຸດຍິງໄດ້.”
ການສູ້ລົບກັນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະເຊີນໜ້າ ລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ. ການຜິດຖຽງກັນເລີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີຂອງເຂດພັນແລນ ທ່ານຊາອີດ ອັບດູລລາຮີ ເດນີ ໄດ້ປົດຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບພັນແລນ ທ່ານໂມຮາໝຸດ ອອສມານ ດີຢາໂນ ເມື່ອວັນທີ 24 ພະຈິກ. ທ່ານດີຢາໂນໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາການປົດໂດຍເວົ້າວ່າມັນເປັນການ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການປະຕິບັດງານຂອງກຳລັງດັ່ງກ່າວ.
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