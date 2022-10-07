ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງໂຊໂລມອນ ບອກອອສເຕຣເລຍວ່າ ບໍ່ມີກອງທັບຈີນ ຢູ່ໃນໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ທ່ານມານາສເຊ ໂຊກາແວ (Manasseh Sogavare) ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ອອສເຕຣເລຍວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທັບຂອງປະເທດຈີນ ມາຕັ້ງຖານທັບຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ປະເທດໝູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນສູນກາງການຕໍ່ສູ້ທາງການທູດຢູ່ໃນຂົງ ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ ພ້ອມທັງບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ຝ່າຍນຶ່ງ ແລະປະເທດຈີນ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ອີກຝ່າຍນຶ່ງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານໂຊກາແວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສໍາພັນທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ນັບຕັ້ງແຕ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນໄດ້ເຊັນລົງນາມ ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບລັດຖະບານປັກກິ່ງ, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃນທັນທີທັນໃດວ່າ ກອງທັບຈີນ ຈະຕັ້ງຖານທັບຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນພູມິພາກດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໂຊກາແວ ຂຽນຕອບຄໍາຖາມທີ່ສົ່ງໄປຫາໂດຍອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ກ່ຽວກັບ ຈີນ, ນີ້ແມ່ນບັນຫາລະອຽດອ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອະທິບາຍໄປແລ້ວ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ປະເທດອອສເຕຣເລຍເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ວານນີ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນ.”
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານໂຊກາແວ ກ່າວວ່າ ຈີນ ອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງທ່າກໍາປັ່ນ ແລະເດີ່ນບິນໄດ້ ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ທັງຈຸດປະສົງສໍາລັບພົນລະເຮືອນ ແລະກອງທັບ.
ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ປ່ຽນການຮັບຮູ້ທາງການທູດຈາກໄທເປ ມາເປັນປັກກິ່ງ ໃນປີ 2019, ແລະໄດ້ເຊັນລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຈີນເມື່ອ ຕົ້ນປີນີ້.
ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້, ໄດ້ເກີດມີການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງໂຮເນຍຣາ ຂອງປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ເຊິ່ງແຮງຜັກດັນສ່ວນນຶ່ງແມ່ນມາຈາກອິດທິພົນຂອງຈີນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດແຫ່ງນີ້, ແຕ່ຍັງມີຜົນມາຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມຂັດແຍ້ງກັນພາຍໃນປະເທດໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ.
ເຂດເມືອງຈີນ ຫຼື Chinatown ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖືກໄຟຈູດເຜົາ.