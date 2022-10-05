ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ກໍຕໍ່ເມື່ອຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລຶບຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວເຖິງຈີນໂດຍທາງອ້ອມນັ້ນອອກ.
ສະຫະລັດແລະບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດເກາະດອນປາຊີຟິກ ໄດ້ລົງນາມໃນຄຳປະກາດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະຫວັດສາດ 11 ຂໍ້ ກ່ຽວກັບການເປັນພາຄີລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ເມື່ອອາທິດແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນໂດຍປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. ຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆ ເຊັ່ນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ການຕິດຕາມເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ຂົງເຂດປາຊີຟິກ ແລະການຄ້າ.
ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນໄດ້ສົ່ງສານທາງການທູດໄປຍັງສະພາໝູ່ເກາະຂົງເຂດປາຊີຟິກ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ລົງນາມໃນຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຈຣີເມຍ ມາເນເລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວິລລິງຕັນ ຂອງນິວຊີແລນວ່າ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແມ່ນຮວມທັງ "ຄຳອ້າງອີງຈຳນວນນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈນຳ.” ເມື່ອມີການຖາມຕື່ມ ທ່ານມາເນເລກ່າວວ່າ ຄຳອ້າງອີງທີ່ພົວພັນກັບຈີນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ມີຄຳອ້າງອີງຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນທ່າທີທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເລືອກຝ່າຍ ແລະພວກເຮົາບໍ່ຢາກຖືກຈັດຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເລືອກຝ່າຍ.”
ການປະຕິເສດໃນຂັ້ນຕົ້ນບໍ່ຍອມລົງນາມໃນຄຳປະກາດຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ມີຂຶ້ນພຽງຫ້າເດືອນ ຫຼັງຈາກປະເທດເກາະດອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຈີນ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະອອສເຕຣເລຍ ໂດຍຢ້ານວ່າປັກກິ່ງຈະສ້າງຕັ້ງຖານທັບທາງທະຫານຢູ່ໃນປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ຮອດ 2,000 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກອອສເຕຣເລຍ. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ປາກົດອອກມາໃນສື່ສັງຄົມ ແມ່ນຮວມທັງຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປັກກິ່ງສົ່ງກຳລັງຕຳຫຼວດຕິດອາວຸດແລະທະຫານໄປຍັງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນໄດ້ ພ້ອມກັບຖານທັບສຳລັບກອງທັບເຮືອ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ.