ສົບ​ຂອງ​ນາ​ຍ​ພົນ​ກາ​ສ​ເຊມ ຊູ​ເລ​ມາ​ນີ ໄດ້​ນຳ​ຄືນ​ມາ​ຮອດ​ອີ​ຣ່ານ​ແລ້ວ.

ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ລົງ​ສູ່​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ເມືອງ​ອາ​ວາ​ສຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້ ເພື່ອ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ແກ່​ນາ​ຍ​ພົນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ສັງ​ຫານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ທີ່ສະ​ໜາມ​ບິນ​ໃນນະ​ຄອນຫຼວງ​ແບັກ​ແດດ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ. ທ່ານ​ຊູ​ເລ​ມາ​ນີ ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ໜ່ວຍອາ​ລ​ກຸດທີ່ເກັ່ງ​ກາດ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ. ທ່ານ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ດີ​ເດັ່ນ ແລະ​ໄດ້ອອກ​ແບບການເຂົ້າ​ໄປມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ​ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສັງ​ຫານຂອງ​ທ່ານ​ຊູ​ເລ​ມາ​ນີ. ມັນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ອອກ​ມາ​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ຊູ​ເລ​ມາ​ນີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ນາຍ​ພົນ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ຖືກ​ສັງ​ຫານ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ຕອນ​ແລງວັນ​ສຸກ ໃນ​ອີ​ຣັກ ຢູ່​ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນຂອງ​ແບັກ​ແດດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສັງ​ຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຊູ​ເລ​ມາ​ນີນັ້ນ ເປັນເລື້ອງ​ທີ່​ຄ້າງ​ຄາ​ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ແລະໄດ້ເຕືອນ ອີ​ຣ່ານ ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕື່ມ​ອີກ ຖ້າ​ຫາກ​ຕົນ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.

“ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເມື່ອ​ຄືນ​ວານນີ້​ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ” ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ຢູ່​ທີ່​ບ້ານ​ພັກຣີ​ສອດ ມາ​ຣ-ອາ-ລາ​ໂກ ຂອງ​ທ່ານ ໃນລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດກໍ​ຕາມ ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດນັ້ນ ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ການ​ໃຊ້​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອທຳ​ລາຍ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍຸ​ຕິ ແລະ​ຕົນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍຸ​ຕິ​ໃນ​ທັນ​ທີ່.”

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ທວີ​ດ​ເຕີ້ ໃນວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ວ່າ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້ກຳ​ນົດ ສະ​ຖານ​ທີ່ 52 ແຫ່ງຢູ່ໃນ​ອີ​ຣ່ານ ດັ່ງ​ກັບ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຕົວ​ປະ​ກັນ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 52 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໄປ​ເມື່ອຫຼາຍໆ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ “ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ​ໜັກ​ທີ່​ສຸດ” ຖ້າ​ອີ​ຣ່ານ​ໂຈມ​ຕີ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ຫຼື ຊັບ​ສິນ​ໃດໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ແລ​ຣີ ຟີບ​ເຟີ້ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ກາງ ເຮ​ເດັນ ​ເພື່ອສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ​ດ້ານການສືບ​ລັບ ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຈໍ​ຣ​ຈ໌ ເມສັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ອັນ​ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຄວນ​ປະ​ພຶດ ແລະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງວ່າ ​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະມາດ​ຕະ​ຖານ​ທົ່ວ​ໄປ.” ທ່ານ​ຟີບ​ເຟີ້ ຜູ້​ທີ່ເຄີຍ​ເປັນຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ລະ​ດັບ​ອະ​ວຸ​ໂສປະ​ຈຳ​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາບ​ການຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ນັ້ນ “ຟັງ​ແລ້ວ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ຖືກ​ແຈ້ງ​ອອກ ໂດຍ ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງຜະ​ເດັດ​ການ ເຊັ່ນ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

The body of General Qassem Soleimani has arrived in Iran.



Thousands of people took to the streets of the southwestern city of Ahvaz on Sunday to mourn the general who was killed Friday in a U.S. airstrike in Iraq at Baghdad's airport.Soleimani was the leader of Iran's elite Quds Force.He was Iran's most distinguished military commander and the architect of Iran's growing influence in the Middle East.



U.S. President Donald Trump spoke publicly Saturday about the killing of Soleimani.It was the first time the president had spoken about Soleimanisince U.S. defense officials confirmed the Iranian general had been killed in a U.S. airstrike late Friday in Iraq at Baghdad's airport.



Trump said Soleimani's killing was long overdue and warned Iran it risked more strikes if it continues to target Americans.



"We took action last night to stop a war," Trump said at his home in Mar-a-Lago, Florida. "However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors must end and it must end now."



Trump tweeted Saturday that the U.S. has identified 52 sites in Iran, representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago, that it would strike "very fast and very hard" should Iran attack any U.S. personnel or assets.



"This is not how America should behave and would likely violate international conventions and norms," Larry Pfeiffer, the director of the Hayden Center for Intelligence, Policy and International Security at George Mason University, told VOA.Pfeiffer, who is a former senior director of the White House Situation Room said Trump's threats "sound like something that would be issued by an autocratic regime like North Korea."