ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ສັງເກດເຫັນຂ້າມຊາຍແດນທີ່ມີການຍາມຮັກສາການຢ່າງແໜ້ນໜາຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ເຊື່ອກັນວ່າເປັນຄົນເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ໂຕນໜີມາເກົາຫຼີໃຕ້ໃນປີ 2020 ຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນນີ້ ນັ້ນຄືຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຄະນະເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນຫາ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບເຫັນບຸກຄົນໃນມື້ວັນເສົາຜ່ານມາຢູ່ທາງຟາກຕາເວັນອອກຂອງເຂດປອດທະຫານ ທີ່ແບ່ງສອງເກົາຫຼີອອກຈາກກັນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊື່ອວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວເປັນຊາວເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໂຕນໜີມາແລະພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກວດສອບກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.”
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງຂອງກະຊວງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີອາຍຸ 30 ກວ່າປີ ໂຕນໜີມາເກົາຫຼີໃຕ້ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2020.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເບິ່ງແລ້ວລາວມີລັກສະນະແລະນຸ່ງເຄື່ອງແບບດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍທີ່ໂຕນໜີຈາກເກົາຫຼີເໜືອໃນປີ 2020.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈັບໄດ້ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ຟາກທາງເໜືອຂອງຊາຍແດນ ແມ່ນທະຫານເກົາຫຼີເໜືອທີ່ມາຄຸມເອົາຕົວຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ແຕ່ໃນເວລານີ້ ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ມັນເປັນກໍລະນີຈາລະກຳ ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ສື່ມວນຊົນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ລາຍງານວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວມີປະສົບພະການເປັນນັກກາຍະກຳ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລາວລອດຮົ້ວໄດ້ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຮັບຮູ້ການສົ່ງຂ່າວຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຜ່ານສາຍດ່ວນລະຫວ່າງເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນີ້.
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