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ມຽນມາ ປະເຊີນກັບການລະບາດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫລັງການເຮັດລັດຖະປະຫານ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຖືຖັງອັອກຊີເຈັນ ຍ່າງຜ່ານບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ລໍຖ້າເພື່ອເຕີມອັອກຊີເຈັນ ນອກໂຮງງານອັອກຊີເຈັນ ແນ່ງ (Naing) ທີ່ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ເຊົາສ໌ ດຣາກອນ, ໃນວັນພຸດ ທີນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, ປະເທດມຽນມາ, ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ປີ 2021.

ຫົກເດືອນຫລັງການເຮັດລັດຖະປະຫານ, ປະເທດມຽນມາກໍາລັງປະເຊີນກັບການແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.

ການເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະວັນ ໃນຮອບທີສາມຂອງການລະບາດ, ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເດລຕ້າ, ການຕິດເຊື້ອທີ່ເລີ້ມຕົ້ນໃນວັນທີ 25 ພຶດ ສະພາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເສຍຊີວິດລາຍວັນ 326 ຄົນທີ່ລາຍງານໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 6,459 ຄົນ. ມຽນມາ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ເຖິງ 5,506 ຄົນຈາກໂຕຢ່າງ 13,487 ຄົນ, ຄິດເປັນຈໍານວນ 40 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ. ເຊິ່ງຈໍານວນໂຕເລກຈິງນັ້ນ ອາດຈະສູງກວ່ານີ້ ເນື່ອງຈາກມີຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໂຮງໝໍໄດ້.

ບັນດາສຸສານຕ່າງໆພະຍາຍາມກໍາຈັດສົບຢ່າງໄວວາ ໂດຍບໍ່ມີມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແລະລົດຂົນສົ່ງ ສົບຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ ມີຕັ້ງແຕ່ 3 ສົບຂຶ້ນໄປ, ເຊິ່ງຂົນສົ່ງໂດຍລົດແທັກຊີ ຫລືລົດໂດຍສານທົ່ວໄປ. ວີດີໂອ ແລະຮູບພາບໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນສົບທີ່ກອງກັນໄວ້ເພື່ອເຜົາທີ່ສຸສານຕ່າງໆໃນຢ້າງກຸ້ງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານ ບັນດາອາສາສະໝັກ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໃດໆເລີຍ ນອກຈາກໜ້າກາກອະນາໄມເທົ່ານັ້ນ.

ບັນດາສະຖານທີ່ດໍາເນີນການມ້ຽນສົບຟຣີ ບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຈໍານວນໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າ ຂະນະນີ້ມີຢູ່ທີ່ປະມານ 1,000 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນ.

ທ່ານ ສຽນ ວິນ ຖັນ (Sein Win Than) ຜູ້ເຊິ່ງບໍລິການຂົນສົ່ງສົບເພື່ອການກຸສົນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ອົງກອນຂອງລາວຕ້ອງຂົນສົ່ງຢ່າງນ້ອຍ 40 ສົບໄປຫາສຸສານໃນແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ທາງອົງກອນຂອງລາວ ບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍນັ້ນໄດ້.

“ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້ຫລາຍກວ່າ 50 ສົບຕໍ່ມື້. ພວກເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າຢູ່ສຸສານເປັນຫລາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອສົ່ງສົບເຫລົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າອີກໄດ້ເພາະຄວາມຕ້ອງການໃນການຂົນສົ່ງສົບນັ້ນສູງ. ເມື່ອເຮົາໄປເຖິງສຸສານ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮີບອອກໄປເພື່ອການຂົນສົ່ງອັນໃໝ່,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ສຽນ ວິນ ຖັນ.

ສະຖານະການແບບນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ຜິດປົກກະຕິຫຍັງ ເລີຍສໍາລັບນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ.

ໃນເມືອງ ມັນດາເລ, ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນເນື່ອງຈາກຂາດເຂີນພະນັກງານແພດ ແລະພະຍາບານ.

“ມີຜູ້ປ່ວຍປະມານ 60 ຄົນເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາສົ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 30 ສົບໄປຫາສຸສານ,” ພະນັກງານຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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