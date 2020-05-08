ຮ້ານອາຫານຄົນລາວ ທີ່ເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄົນລາວແຫ່ງນຶ່ງໃນເຂດເມືອງສເມີນາ (Smyrna) ລັດເທັນເນັສຊີກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ເກີດການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼືໂຄວິດ-19 ແລ້ວທຸລະກິດຮ້ານອາຫານຂອງຍານາງ ກໍບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ. ຍານາງສີຕານ ສຸນດາຣາ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Sitane Market & Deli ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຮ້ານອາຫານຕ້ອງໄດ້ປິດ ບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປນັ່ງກິນ ແຕ່ກໍຂາຍໃຫ້ຊື້ໄປກິນເຮືອນໄດ້.
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍານາງສີຕານກ່າວວ່າ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນຂອງຍານາງຍັງດຳເນີນໄປເກືອບວ່າເປັນປົກກະຕິ ພວກລູກຄ້າເຂົ້າອອກກໍຍັງມີຫຼາຍສົມຄວນ. ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຍານາງໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງບໍຈາກລັດຖະບານ ຍານາງຕອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍຫຍັງ ເພາະກິດຈະການ ກໍຍັງດຳເນີນໄປໄດ້ດີຢູ່ພໍສົມຄວນ. ກ່ຽວກັບຂ່າວການເຈັບເປັນຂອງຄົນລາວນັ້ນ ຍານາງສີຕານກ່າວວ່າ:
ອີງຕາມໂຕເລກຫລ້າສຸດ ລັດເທັນເນັສຊີ ມີຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ 14,000 ກວ່າຄົນແລະເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວ 237 ຄົນ.
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