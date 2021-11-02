ດາຣາ ນັກຮ້ອງ ບອນ ໂຈວີ ກວດພົບເຫັນໂຄວິດ-19 ກ່ອນການສະແດງຄອນເສີດ

ສື່ມ່ວນຊົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນນະຄອນໄມອາມີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ດາຣານັກຮ້ອງ ບອນ ໂຈວີ
(Bon Jovi) ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກເລີກການຫລິ້ນຄອນເສີດໃນ ວັນເສົາຜ່ານມາ, ບໍ່ເທົ່າ
ໃດນາທີ່ກ່ອນຂຶ້ນທ່ານຈະຂຶ້ນເວທີຫຼັງຈາກກວດພົບວ່າ ມີພະຍາດໂຄວິດ-19.
ສະຖານີໂທລະພາບໄມອາມີແຫ່ງນຶ່ງກ່າວວ່າ ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງນັກຮ້ອງ ທີ່ໄດ້ສັກຢາ
ວັກຊີນຄົບຊຸດແລ້ວນັ້ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຊົມໃນວັນເສົາຕອນແລງວ່າ ທ່ານບອນ ໂຈວີ
ໄດ້ກວດພົບຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກທ່ານ ແລະບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະດົນຕີຂອງທ່ານໄດ້
ເຮັດການກວດພະຍາດຢ່າງກະທັນຫັນ. ໂຄສົກກ່າວ ວ່າ ດາລານັກຮ້ອງຣັອກ “ມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກດີ” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກໄປສະແດງ ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປນອນພັກຜ່ອນ.
ຄະນະດົນຕີໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ພາກັນຢູ່ຕໍ່ ແລະເສບດົນຕີໃຫ້ແກ່ຝູງຊົນທີ່ໜາ ແໜ້ນໂດຍ
ປາດສະຈາກນັກຮ້ອງທີ່ນຳໜ້າໝູ່ນັ້ນ. ບໍ່ມີຄຳເວົ້າໃດໆວ່າ ຄອນເສີດຈະມີການເລື່ອນໄປ
ຈັດໃນວັນນຶ່ງໃນຂ້າງໜ້າ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານບອນ ໂຈວີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາປີກາຍນີ້ເພື່ອຊັກສ່ວນໃຫ້ຄົນ ພາກັນໃສ່ໜ້າ
ກາກ ແລະປະຕິບັດການຢືນຢູ່ຫ່າງກັນ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິ
ໂອ ກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງ “ເປັນ
ເລື້ອງທີ່ໜ້າລະອາຍຂອງໂລກ” ແລະເຕືອນໃຫ້ ຮູ້ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກກຳລັງ “ປະສົບ
ກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ” ຍ້ອນບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນໃນການໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ.
ສູນກາງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອຟກິນສ໌ ໄດ້
ລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີ ວິດຍ້ອນການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-
19 ຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງຈຳນວນ ທັງໝົດທີ່ວ່ານັ້ນໃນພຽງແຕ່ສີ່ເດືອນຫຼັງຈາກມັນ
ຮອດຂີດໝາຍ ສີ່ລ້ານຄົນໄດ້ ເສຍຊີວິດນັ້ນແລ້ວ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ທ່ານກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ການຕາຍເຫຼົ່ານີ້ “ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໂຕ
ເລກຢູ່ໜ້າເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບັນດາແມ່ ແລະພໍ່. ອ້າຍ ແລະນ້ອງສາວ. ລູກສາວ
ແລະລູກຊາຍ. ເປັນຄົນໃນຄອບຄົວ, ເພື່ອນຝູງ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ. ຊີວິດໄດ້ຖືກຕັດໃຫ້
ສັ້ນລົງໂດຍໄວຣັສທີ່ບໍ່ມີ ຄວາມປານີທີ່ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຊາຍແດນໃດໆ.” ໂຄວິດ-19 ເປັນພະ
ຍາດທີ່ເກີດມາຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຊັກຊວນບັນດາຜູ້ນຳໂລກໃຫ້ສະໜັບ ສະໜູນຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນຕໍ່ຍຸດທະສາດການສັກຢາວັກຊີນຢູ່ທົ່ວໂລກທີ່ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວ
ນີ້ຮ່ວມກັບອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ແລະຜ່ານ ການໃຫ້ທຶນ ແລະການບໍລິຈາກຢາ
ວັກຊີນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການ ສັກຢາ 40 ເປີເຊັນຂອງຄົນຢູ່ທຸກປະເທດໃນ
ທ້າຍປີ 2021 ແລະ 70 ເປີເຊັນ ໃນກາງປີ 2022.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ