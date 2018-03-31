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ປະຊາຊົນ ຊີ​ແອ​ຣາ ​ເລ​ອອນ ໄປປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ຮອບສອງ

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຄົນນຶ່ງ ກຳລັງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ປະເທດຊີ​ແອ​ຣາ ​ເລ​ອອນ ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2018.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ມີສິດປ່ອນ​ບັດ ​ຢູ່ ຊີ​ແອ​ຣາ ​ເລ​ອອນ ກຳລັງ​ພາກັນ​ໄປ​ລົງຄະແນນສຽງ​ໃນ​ວັນ
​ເສົາ​ມື້​ນີ້​ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ປະທານາທິບໍດີຮອບ​ສຸດ​ທ້າຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ສະໝັກ ທັງ 16 ຄົນ​ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນ​ 55 ​ເປີ​ເຊັນ​ ທີ່​ຈຳ​ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ​ເພື່ອ​ຈະຊະນະ ​ໃນ​ການ​
ເລືອກຕັ້ງ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ​ ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້.

​ການ​ລົງຄະແນນສຽງເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ​ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ທີ່
​ຜ່ານມາ ​ແຕ່​ໄດ້​ມີການຊັກ​ຊ້າ ເພື່ອໃຫ້​ສານ​ສູງສຸດ​ສາມາດຮັບ​ຟັງ​ການຮ້ອງທຸກຈາກ
ສະມາຊິກ​ຂອງພັກ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື APC.

ບັນດາຜູ້ມີສິດ​ປ່ອນ​ບັດ​ຈະພາກັນ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງເອົາ ດຣ. ຊາ​ມູຣາ ​ແມັຕທິວ ວິລ​ສັນ
ກາມາຣາ ຜູ້ສະໝັກ​ປະທານາທິບໍດີຂອງ ພັກ​ APC ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານ ຫຼືທ່ານ
ຈູ​ລິ​ອັສ ມາດາ​ ບາຍ​ໂອ ຜູ້​ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກ​ປະຊາຊົນ ຊິ​ແອຣາ
ເລ​ອອນ.

ທ່ານ​ກາມາຣາ ​ແມ່ນໂຄສະນາຫາສຽງ ​ເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ ປະຫວັດ​ຂອງພັກ APC ໃນ
ການພັດທະນາພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ. ​ແຕ່​ວ່າ​ບັນດາ​ກຸ່ມຝ່າ​ຍຄ້ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການ

ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ຂອງ​ພັກ​ລັດຖະບານ ພ້ອມທັງ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບວິ
ກິດ​ການ​ຕ່າງ​ໆທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ການລະບາດ​ອີ​ໂບລາ​ໃນ​ປີ 2014.

ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ທີ່​ຜູ້​ສະໝັກຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທ່ານ​ບາຍ​ໂອ ​ໄດ້​ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ
ເອົາຕຳແໜ່ງ​ສູງໆ​ສຸດ​ໃນລັດຖະບານຂອງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍ​ໄຊໃນການ​ເລືອກຕັ້ງ
​ໃນ​ປີ 2012 ​ໃຫ້ແກ່​ປະທານາທິບໍດີ​ຄົນ​ປັດຈຸບັນ ທ່ານ​ເອີ​ແນັ​ສຕ໌ ບາຍ ​ໂກ​ໂຣມາ ທີ່
​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົງຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງໃນປີນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ປະເທດ ມາໄດ້​ສອງ​ສະ​ໄໝແລ້ວ.

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