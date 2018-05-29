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ທະຫານອິສຣາແອລ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຍິງປືນຄົກ ຈາກແຫຼມກາຊາ

ທະຫານອິສຣາແອລ ຢືນຍາມຢູ່ຫໍຄອຍ ຕາມຊາຍແດນ ອິສຣາແອລ ແຫຼມກາຊາ ທີ 15 ພຶດສະພາ 2018.

ທະຫານ​ອິສຣາ​ແອ​ລກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຢູ່​ໃນ​ແຫຼມກາຊາ ​ໄດ້​ຍິງ​ຖະຫຼົ່ມ​ໃນ​ວັນ
​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້​ ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ.

ຖະ​ແຫຼ​ງການທາງທະຫານ​ກ່າວ​ວ່າ ຈຳນວນ​ລູຸກສອນ​ໄຟ​ທີ່​ຍິງ​ ໄດ້​ຖືກ​ສະກັດ​ກັ້ນໄວ້
​ໂດຍ ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ອາຍຣອນ​ໂດ​ມ (Iron Dome) ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຈຳນວນ​
ນຶ່ງ​ ໄດ້​ຕົກລົງ​ ໃສ່ເຂດທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຢູ່. ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງສູງ ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ ​ໄດ້ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ເດືອນ ​ກັບຊາວປາ​ແລັສ​
ໄຕນ໌ ທີ່ຈັດການ​ປະ​ທ້ວງ​ຮຽກຮ້ອງ​ເອົາ​ສິດທິ ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ດິນແດນ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫລົບໜີ
ຫຼື​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ໜີ ​ເວລາ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ມາ ໃນ​ປີ 1948. ພວກ​ປະທ້ວງ​
ຍັງ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ ຕ້ານການ​ກີດ​ກັ້ນ ​ຢູ່ແຫຼມກາ​ຊາມາ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ
​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ສະຖານ​ທີ່​ຕັ້ງ ​ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ ຍ້າຍຈາກ​ແຕນ​ລາ​ວີ​ບ ​ໄປຫາ​ເຈຣູ
ຊາ​ແລັມ.

ກຳລັງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ໄດ້​ສັງຫານ​ຊາວ​ປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌ຢ່າງໜ້ອຍ 115 ຄົນ ລະຫວ່າງ​ການ
​ປະ​ທ້ວງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕິ​ຕຽນ​ ໃນ​ການ​ໃຊ້​ກຳລັງ. ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ໄດ້​ຕິຕຽນ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ
​ແຮງ​ຮາ​ມາສ ຕໍ່​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮຸ​ນ​ແຮງ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ​ຕົນ​ປະຕິບັດການ ກໍແມ່ນ​ເພື່ອ
​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ຍ​ແດນ.​

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