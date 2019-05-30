ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ແພັດ ຊານາແຮນ (Pat Shanahan) ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອະນຸມັດ ແລະກໍບໍ່ຮູ້ອີກດ້ວຍ ວ່າມີດຳລັດຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ຍ້າຍເອົາກຳປັ່ນລົບ USS John S. McCain ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ "ອອກໄປ" ເມື່ອປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໄປຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ລົບລູ່ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງຜູ້ຮັກຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ສະມາຊິກສະພາສູງ (ຈອນ) ແມັກເຄນນັ້ນດອກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຊານາແຮນ (Shanahan) ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບທ່ານຢູ່ເທິງເຮືອບິນທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ບິນໄປຍັງສິງກະໂປ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ລົບລູ່ ກຽດສັກສີຂອງຊາຍໜຸ່ມແລະຍິງສາວທີ່ເປັນລູກເຮືອລຳນັ້ນ.”
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມອິນໂດເນເຊຍກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ຊານາແຮນ (Shanahan) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານໃນມື້ເຊົ້າ ນີ້ ກໍຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນເປັນເທື່ອທຳອິດ." ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ບອກຫົວໜ້າຫ້ອງການເສນາທິການຂອງທ່ານກວດເບິ່ງບັນຫານີ້ແລ້ວ.
ຢູ່ໃນອີເມລ ທີ່ວີໂອເອໄດ້ເຫັນແມ່ນການສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບກຳປັ່ນ USS John S. McCain ລະຫວ່າງຫ້ອງການທະຫານຂອງທຳນຽບຂາວ ກັບເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງຢູ່ໃນກຳປັ່ນ ຂອງກອງທັບເຮືອທີ 7 ສະຫະລັດ ກ່ອນການເດີນທາງຂອງທ່ານທຣຳ.
ຄຳຮ້ອງໃນຂໍ້ທີ 3 ທີ່ຂຽນໃນອີເມລສະບັບນັ້ນເວົ້າວ່າ “ກຳປັ່ນ USS John McCain ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນຫັ້ນ."
"ຈົ່ງຢືນຢັນວ່າ ຂໍ້ #3 ຈະຖືກປະຕິບັດໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ກ່າວເນັ້ນຢ້ຳຢູ່ໃນ ອີເມລນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຖົກຖຽງກັນເລື້ອງກຳປັ່ນ USS John S. McCain ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນຢູ່ນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງທ່ານຊານາແຮນ, ພົນໂທໂຈ ບູຈີໂນ (Joe Buccino) ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກໍຍັງ “ບໍ່ຮູ້ວ່າໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຍ້າຍກຳປັ່ນ USS John S. McCain ອອກໄປ ແລະກໍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີດຳລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນອອກມາ ອີກດ້ວຍ."
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