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ສະ​ມາ​ຊິກ​​ ສະ​ພາ​ອັງ​ກິດ 7 ທ່ານ ​ລາ​ອອກ​ ຈາກ​ພັກ​ແຮງ​ງານ ຍ້ອນການ​ຖອນ​ຕົວ ຂອງ ​ອັງ​ກິດ ຈາກ EU ແລະ​ການຕໍ່​ຕ້ານຊາວ​ຢິວ

ພວກບວດ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ ແລ່ນ​ຜ່ານ ປ້າຍ ທີ່​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ອັງ​ກິດ ອອກ​ຈາກຢູ​ໂຣບ ​ໃກ້ໆ​ກັບ ລອນດອນ, 29 ມັງ​ກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ອັງ​ກິດ 7 ທ່ານ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ແຮງ​ງານ ຊຶ່ງ​ເປັນພັກ
ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຫຼັກ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ ການ​ນຳ​ພາ​ ໃນການ​ຖອນ​ຕົວ ອອກ​
ຈາກສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼື ທີ່​ຮູ້​ກັນໃນ​ຊື່​ນຶ່ງວ່າ Brexit ແລະ​ການກ່າວ​ຫາວ່າ​ມີການ
ຕໍ່​ຕ້ານຊາວ​ຢິວ ​ຢູ່ໃນ​ຖັນ​ແຖວ​ຂອງ​ພັກ.

ບັນ​ດາສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ ທັງ 7 ທ່ານ ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງກຸ່ມອິດ​ສະ​ຫຼະ
​ຂຶ້ນ. ການ​ໂຕນ​ພັກ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ ໃນ​ພັກ​ແຮງ​ງານ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່
ສະ​ມາ​ຊິກ​ອາ​ວຸ​ໂສ 4 ທ່ານ ໄດ້​ລາ​ອອກ ໃນ​ປີ 1981 ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ສັງ​ຄົມ​ປະ​ຊາ
​ທິ​ປະ​ໄຕ ຫຼື Social Democratic Party.

ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ຕຶກ​ສະ​ພາຢູ່ນະ​ຄອນລອນດອນ ໃນວັນ​ຈັນ
​ວານ​ນີ້ ວ່າ ພັກ​ແຮງ​ງານ ໄດ້​ປ່ຽນ​ໄປ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ພັກ ທ່ານ ເຈ​ຣາ​ມີ ຄໍ​ຣ໌​ບິນ
ໄດ້​ເຂົ້າ​ກຳ​ອຳ​ນາດໃນ​ປີ 2015 ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ທັດ​ສະ​ນະ​ມຸມມອງຂອງ​ພວກ​ເປັນ​ກາງອຽງ​ຊ້າຍ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ​.

“ສຸດ​ທ້າຍ​ແລ້ວ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ການ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ແຕກ​ຫັກ. ມັນ​ບໍ່ໜ້າ​ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ນີ້.
ມາ...ມາ ປ່ຽນ​ກັນ​ເທາະ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ ຊູ​ກາ ອູ​ມັນ​ນາ (Chuka Umunna) ​ນຶ່ງ ​ໃນພວກ
​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້. ທ່ານຄ​ຣິ​ສ ແລັ​ສ​ລີ ກໍ​ແມ່ນ​ອີກ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ອອກ​ຈາກ​ພັກ
ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ“ລັດ​ທິມາກຊິ​ສ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ແມ່ນ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ ​ເປັນ​ພັກ​ແຮງ​ງານ​. ມັນ​ມີ​
ຊື່ວ່າ​ແຮງ​ງານກໍ​ຈິງ, ແຕ່​ວ່າ ມັນແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ທີ່​ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍຶດເອົາ.”

ທ່ານ ເຈຣາມີ ຄໍຣ໌ບິນ ຜູ້ນຳພັກແຮງງານ ກ່າວ ໃນການໂຕ້ວາທີ ແບບບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຫຼັງຈາກທີ່ ລັດຖະສະພາປະຕິເສດຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ທ່ານນາງເທຣີຊາ ເມ ທີ່ຈະຖອນອັງກິດ ອອກຈາກ EU, ລອນດອນ, 16 ມັງກອນ 2019.
ທ່ານ ເຈຣາມີ ຄໍຣ໌ບິນ ຜູ້ນຳພັກແຮງງານ ກ່າວ ໃນການໂຕ້ວາທີ ແບບບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຫຼັງຈາກທີ່ ລັດຖະສະພາປະຕິເສດຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ທ່ານນາງເທຣີຊາ ເມ ທີ່ຈະຖອນອັງກິດ ອອກຈາກ EU, ລອນດອນ, 16 ມັງກອນ 2019.

ໃນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ໂດຍກົງ ທ່ານ​ຄໍ​ຣ໌​ບິນ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ທີ່ຍຶດ​ແນວ​ທາງເປັນກາງ
ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ແມ່ນ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທ່ານ​ອື່ນໆ ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນ​ກຸ່ມ.

ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຈົ່ມ​ວ່າ ​ພັກ​ແຮງ​ງານ ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມໃນ​ ການ​ຖອນ
​ຕົວຂອງ​ອັງ​ກິດ​. ທ່ານ​ຄໍ​ຣ໌​ບິນ ຖືກ​ຕຳ​ໜິ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກບາງ​ຄົນ​ຂອງ ພັກວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ
​ການ​ຢ່າງພຽງ​ພໍ ​ທີ່​ຈະຄັດ​ຄ້ານຕໍ່​ແຜນ​ການ​ຂອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທີ່​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ​
ທ່ານ​ນາງ​ເທ​ຣີ​ຊາ ເມ ທີ່​ຈະ​ຖອ​ນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ນັ້ນ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຜັກ​ດັນ
ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ນັ້ນ.

ພັກ​ແຮງ​ງານ ໄດ້​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນຂອງ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ນີ້,
ໂດຍ​ພວກ​ທີ່ເຄີຍ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ແມ່ນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​
ຂອງ​ອັງ​ກິດ ໄດ້ເລືອກ​ເອົາ​ການຖອນ​ຕົວອອກຈາກ EU ໃນການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ ​ປີ 2016,
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພັກ​ແຮງ​ງານ ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໃຫ້​ຢູ່​ກັບ EU ຕໍ່​ໄປ.

ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ອອກ​ຈາກ EU ນີ້ ​ຍັງໄດ້​ແບ່ງ​ແຍກ ​ພັກ​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ
​ຂອງ​ປະ​ເທດເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ​ອອກ​ເປັນ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ Brexit ແລະ​ພວກ​ທີ່​ນິຍົມ
​ໃຫ້​ຢູ່​ກັບ EU ຕໍ່​ໄປ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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