ບັນດາສະມາຊິກສະພາອັງກິດ 7 ທ່ານ ໄດ້ລາອອກຈາກພັກແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນພັກ
ຝ່າຍຄ້ານຫຼັກ ກ່ຽວກັບ ການເອົາບາດກ້າວ ການນຳພາ ໃນການຖອນຕົວ ອອກ
ຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ນຶ່ງວ່າ Brexit ແລະການກ່າວຫາວ່າມີການ
ຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງພັກ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທັງ 7 ທ່ານ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈັດຕັ້ງກຸ່ມອິດສະຫຼະ
ຂຶ້ນ. ການໂຕນພັກຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການແບ່ງແຍກທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໃນພັກແຮງງານ ນັບຕັ້ງແຕ່
ສະມາຊິກອາວຸໂສ 4 ທ່ານ ໄດ້ລາອອກ ໃນປີ 1981 ເພື່ອສ້າງຕັ້ງພັກສັງຄົມປະຊາ
ທິປະໄຕ ຫຼື Social Democratic Party.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ທີ່ຕຶກສະພາຢູ່ນະຄອນລອນດອນ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ວ່າ ພັກແຮງງານ ໄດ້ປ່ຽນໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ນຳຂອງພັກ ທ່ານ ເຈຣາມີ ຄໍຣ໌ບິນ
ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນປີ 2015 ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ຮັບເອົາທັດສະນະມຸມມອງຂອງພວກເປັນກາງອຽງຊ້າຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
“ສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍແມ່ນວ່າ ການເມືອງແມ່ນແຕກຫັກ. ມັນບໍ່ໜ້າຈະເປັນແບບນີ້.
ມາ...ມາ ປ່ຽນກັນເທາະ,” ຊຶ່ງທ່ານ ຊູກາ ອູມັນນາ (Chuka Umunna) ນຶ່ງ ໃນພວກ
ສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ກ່າວໄວ້. ທ່ານຄຣິສ ແລັສລີ ກໍແມ່ນອີກຜູ້ນຶ່ງທີ່ອອກຈາກພັກ
ໄດ້ກ່າວວ່າ“ລັດທິມາກຊິສ ປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໃສ່ໜ້າກາກ ເປັນພັກແຮງງານ. ມັນມີ
ຊື່ວ່າແຮງງານກໍຈິງ, ແຕ່ວ່າ ມັນແມ່ນເຄື່ອງຈັກ ທີ່ພັກດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາຍຶດເອົາ.”
ໃນການທ້າທາຍໂດຍກົງ ທ່ານຄໍຣ໌ບິນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ຍຶດແນວທາງເປັນກາງ
ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນແມ່ນຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກທ່ານອື່ນໆ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມ.
ນຶ່ງໃນບັນດາຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມ ຈົ່ມວ່າ ພັກແຮງງານ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນ ການຖອນ
ຕົວຂອງອັງກິດ. ທ່ານຄໍຣ໌ບິນ ຖືກຕຳໜິຈາກສະມາຊິກບາງຄົນຂອງ ພັກວ່າ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນ
ການຢ່າງພຽງພໍ ທີ່ຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ແຜນການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ
ທ່ານນາງເທຣີຊາ ເມ ທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ຜັກດັນ
ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ມີການລົງປະຊາມະຕິ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນ.
ພັກແຮງງານ ໄດ້ແຕກແຍກກັນໂດຍການລົງຄະແນນຂອງການຖອນຕົວອອກນີ້,
ໂດຍພວກທີ່ເຄີຍລົງຄະແນນສຽງແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທາງພາກເໜືອ
ຂອງອັງກິດ ໄດ້ເລືອກເອົາການຖອນຕົວອອກຈາກ EU ໃນການລົງປະຊາມະຕິ ປີ 2016,
ໃນຂະນະທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພັກແຮງງານ ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຢູ່ກັບ EU ຕໍ່ໄປ.
ການຖອນຕົວຂອງອັງກິດອອກຈາກ EU ນີ້ ຍັງໄດ້ແບ່ງແຍກ ພັກນິຍົມແນວທາງເດີມ
ຂອງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນ ອອກເປັນພວກສະໜັບສະໜຸນ Brexit ແລະພວກທີ່ນິຍົມ
ໃຫ້ຢູ່ກັບ EU ຕໍ່ໄປ.
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