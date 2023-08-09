ປະເທດ ໄນເຈີ ຖືກວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ເພີ່ມເຕີມໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກພວກຜູ້ນຳກອງທັບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍຄະນະຜູ້ແທນຮ່ວມຈາກປະເທດຕ່າງໆໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ, ສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ພວກຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານໄດ້ປະຕິເສດການເຂົ້າໄປຂອງຄະນະຜູ້ແທນ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ສະພາບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການໂຈມຕີ” ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການສິ້ນສຸດວິກິດການດ້ານລັດຖະທຳມະນູນໃນ ໄນເຈີ, ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ແລະ ສືບຕໍ່ທີ່ຈະກັກຂັງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານ ໂມຮາເມັດ ບາຊູມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ກຸ່ມພາກພື້ນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ ECOWAS ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ການແຊກແຊງທາງທະຫານໃນ ໄນເຈີ ນອກຈາກວ່າທ່ານ ບາຊູມ ຈະຖືກນຳກັບມາກຳອຳນາດຄືນ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມຂີດເສັ້ນຕາຍວັນອາທິດແລ້ວສຳລັບພວກຜູ້ນຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງແມ່ນໄດ້ກາຍໄປໂດຍບໍ່ມີການດຳເນີນການໃດໆ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງ ໄນເຈີ ແຕ່ “ສາມາດນຶກພາບອອກໄດ້.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຫວັງ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງນຶກພາບອອກໄດ້ຫຼາຍ. ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງວ່າສະຖານະການຈະພິກ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງ, ລວມທັງໃນການສົນທະນາໂດຍກົງກັບພວກຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານເອງນັ້ນວ່າ, ສິ່ງທີ່ຈະຕິດຕາມມາສຳລັບການບໍ່ສາມາດກັບຄືນສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນຫຍັງ.”
ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ເຊິ່ງຊື່ເກົ່າແມ່ນທວິດເຕີວ່າ, ທ່ານໄດ້ລົມກັບທ່ານ ບາຊູມ “ເພື່ອສະແດງການສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂຢ່າງສັນຕິຕໍ່ວິກິດການດ້ານລັດຖະທຳມະນູນໃນປັດຈຸບັນ.”
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃສ່ໜ້າທາງການຂອງທ່ານວ່າ “ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອປ່ອຍຕົວທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໃນທັນທີ.”