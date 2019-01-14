ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງຢືນຢັດຢູ່ກັບ ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ
ສຳລັບກຳແພງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ, ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ
ກໍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ແພງ ແລະ ເປັນມາດຕະ
ການທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນຂະນະທີ່ການປິດລັດຖະບານສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ພົວພົນກັບການ
ປະເຊີນໜ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ທີ 24 ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍ
ອ້າງເຖິງບົດບັນນາທິການຂອງຜູ້ບັນຍາຍຂ່າວຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານ ແພັດ
ບຸກແຄນັນ (Pat Buchanan), ເຊິ່ງທ່ານ ບູຈານັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ໃຊ້ອຳ
ນາດພິເສດປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເອົາເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການມາສຳລັບ
ສ້າງກຳແພງນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ລົງທ້າຍດ້ວຍຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເອງວ່າ: ປະຊາຊົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະ
ເທດຂອງພວກເຮົາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ
ຢ່າງເໝາະສົມດຽວນີ້!”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ນຶ່ງໃນພັນທະມິດ ທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ຂອງທ່ານ ທຣຳ
ໃນສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ຢ່າງໜ້ອຍເປີດຄືນລັດຖະບານກາງ ທີ່
ຖືກປິດມານັ້ນ ແລະ ເຈລະຈາກັບພັກເດໂມແຄຣັດ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທ
ລະພາບ ຟັອກສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຍັງຈະສະໜັບສະໜູນການປະກາດພາ
ວະສຸກເສີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຫຼັງຈາກໃຫ້ໂອກາດໃນການເຈລະຈາອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ທ່ານ ແກຣມ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເປີດລັດຖະບານຄືນ ເປັນໄລຍະ
ເວລາສັ້ນ, ເຊັ່ນສາມອາທິດ, ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຍອມແພ້, ແລ້ວເບິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະຕົກ
ລົງກັນໄດ້ບໍ່. ຖ້າພວກເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງສາມອາທິດນັ້ນ, ມັນກໍບໍ່ສາ
ມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສະຖານະການຈະດີຂຶ້ນບໍ່.”
ທ່ານ ແກຣມ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ດ້ວຍການທິ້ມໂທດໃນການປິດລັດ
ຖະບານດົນ 3 ອາທິດໃສ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ໂດຍສະເພາະປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ
ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລໍ້ຫຼິ້ນວ່າເພິ່ນຈະໃຫ້ເງິນທ່ານ ທຣໍາ ໄປສ້າງກຳແພງ 1 ໂດລາ.
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