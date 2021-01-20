ຜູ້ນຳສະພາສູງ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ‘ໄດ້ປຸກລະດົມ’ ໃຫ້ເກີດການອາລະວາດ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ

ຜູ້ນຳສະພາສູງສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ “ໄດ້ປຸກລະດົມ” ພວກສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍພັນຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນລັດຖະສະພາ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍເພື່ອກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຊະນະທ່ານທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້.
“ພວກກຸ່ມອັນຕະພານໄດ້ຮັບເລື້ອງຂີ້ຕົວະ” ທີ່ວ່າ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃນການເລືອກຕັ້ງເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມ ທ່ານແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາສູງ ນຶ່ງວັນກ່ອນທີ່ທ່ານໄບເດັນ ຈະຖືກສາບານໂຕຢູ່ທີ່ເທິງຂັ້ນໄດ ຂອງລັດຖະສະພາ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 46 ຂອງປະເທດ.
“ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກປຸກລະດົມຍຸແຍ່ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ແລະພວກຄົນທີ່ມີອຳນາດອື່ນໆ” ທ່ານແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວໃນການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ບໍ່ທຳມະດາຕໍ່ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນຮ່ວມພັກຣີພັບບລີກັນນຳກັນຜູ້ທີ່ຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝດຽວ ໄລຍະສີ່ປີ.
ທ່ານແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຈະລາຈົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ບຸກຜ່ານພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະເຂົ້າໄປໃນຕຶກລັດຖະສະພາ ຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊຸກຍູ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງ ວ່າ “ໃຫ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ.” ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ “ໃຊ້ອໍານາດຢັບຢັ້ງຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນກະທັງແຕ່ພຽງຄືນດຽວ.”
ພວກຈະລາຈົນບາງສ່ວນ ໄດ້ທຳລາຍຕຶກລັດຖະສະພາ ຄົ້ນເຄື່ອງຂອງໃນຫ້ອງ ການຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ແລະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫຼວດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ ລວມມີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກຳລັງຖືກສືບສວນສອບສວນເປັນຄະດີອາຊະຍາກຳ. ພວກຈະລາຈົນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໄດ້ຖືກແຈ້ງຂໍ້ຫາດ້ວຍການກະທຳຄວາມຜິດຫຼາຍປະເພດ ແລະທ່ານແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ 275 ຄົນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສອບສວນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ລະງັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະລັດຖະສະພາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ອະພິປາຍເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນ ການເອົາຊະນະທ່ານທຣຳ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ໃນເວລາຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນທີ 7 ມັງກອນ.
ທ່ານແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດໝາຍວ່າ “ປະຊາຊົນໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 46 ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ” ຈະຖືກຮັບຮອງ ດ້ວຍການສາ ບານໂຕຂອງທ່ານໄບເດັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໃນພິທີທີ່ສັນຕິ ໃນຕອນທ່ຽງວັນພຸດມື້ນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວກໍຕາມ ແລະຈະມຸ້ງໜ້າ ໄປບ້ານພັກຂອງທ່ານ ຢູ່ແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໃນລັດຟລໍຣີດາ.