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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກຳມະການ ສະພາສູງ ສຫລ ລົງຄະແນນສຽງ ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານພອມພຽວ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄະນະກຳມະການສະພາສູງຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ. ທີl 12 ເມສາ 2018.

ເພື່ອຫລີກລ່ຽງຕໍ່ການປະຕິເສດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະຫວັດ​ການ ຄະນະ​ກຳມະການ​ຂອງ ສະພາ
​ສູງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ​ທຣໍາ
ທີ່ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາຫົວໜ້າ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ CIA ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອ​ມພຽວ ​ເປັນລັດຖະມົນຕີ​
ຕ່າງປະ​ເທດຄົນ​ໃໝ່ ໂດຍທີ່ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທ່ານ​ແຣນ ​ພອ​ລ ໄດ້ປ່ຽນການ
ຄັດຄ້ານ​ ມາໃຫ້ການສະເໜີ​ ໃນ​ນາທີ​ສຸດ​ທ້າຍ.

ທ່ານພອ​ມພຽວ ​ໄດ້​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດຄົນ
​ທຳ​ອິດ ໃນຍຸກ​ໃໝ່ ທີ່​ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນ​ພ້ອມ​ຈາກສະມາຊິກຄະນະ​ກຳ ມະກາ​ນຄວາມ
​ສຳພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ 21 ຄົນ ​ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພອລແລະສະມາຊິກ​ທັງ​ໝົດ 10 ຄົນ​ຂອງ
​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຢູ່​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການ ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຄັດຄ້ານ​ທ່ານ.

​ແຕ່​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກຳມະກຽມຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຢູ່ນັ້ນ ທ່ານພອລ ກໍໄດ້​ປະ​ກາດ​ປ່ຽນທ່າທີ
ຢ່າງ​ກະທັນ​ຫັນ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ​ເຄນ​ຕັກ​ກີກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້
​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໄປ​ໜ້າ ​ແລະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃຫ້​ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການພອ​ມພຽວ” ໂດຍອະທິ
ບ​າຍວ່າ ທ່ານ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບຜູ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ ພ້ອມດ້ວຍ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ກ່ຽວກັບ​ບົດຮຽນ​ຂອງ​ສົງຄາມໃນ​ອີຣັກ ​ແລະ​ບັນຫາ​ອື່ນໆ​ຂອງ
ທ່ານ.

​ໃນ​ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຄະນະ​ກຳມະການ​ກໍໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່ສູສີກັນ ​ເພື່ອ​ເຫັນ​ພ້ອມກັບການສະ​ໜີໃຫ້​ທ່ານ​ພອ​ມພຽວ ໄດ້​ຮັບ​ການລົງຄະແນນສຽງ​ຈາກ​ສະພາ​ສູງຄົບຄະ
ນະຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະໃຫ້ການຢັ້ງ​ຢືນ​ຕໍ່ທ່ານ​ເປັນນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດຂອງ ​ອາ​ເມຣິກາ​ໃນ
​ທ້າຍ​ອາທິດ​ນີ້.

Senate Foreign Relations Committee Narrowly Recommends Pompeo Nomination
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Senate Foreign Relations Committee Narrowly Recommends Pompeo Nomination

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ສະມາຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ພັກເດໂມແຄຣັດຈາກ​ລັດ​ເດ​ລາ​ແວ ທ່ານ​ຄຣິສ ຄູນສ໌ ໄດ້ຄັດຄ້ານ​
ຕໍ່ທ່ານ​ພອ​ມພຽວ ​ແຕ່​ກໍ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງວ່າມີໜ້າ ທີ່​ ບໍ່​ຄັດຄ້ານຫຼື​
ເຫັນ​ພ້ອມ ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກສະເໜີ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການຕອບ​ແທນຕໍ່​ການ​ບໍ່​ປາກົດ​ໂຕຂອງ​ສະ
ມາຊິກຄະນະ​ກຳມະການ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທ່ານ​ຈອນ​ນີ ອີ​ສັກ​ສັນ ຈາກ​ລັດ​ຈໍເຈຍ.

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ທ່ານ​ພອ​ມພຽວ ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ຈະ​
ເປັນ​ນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ ຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້ໃຫ້ ການສະ
ໜັບສະໜູນ​ຊໍ້າ​ແລ້​ວຊໍ້າ​ອີກຕໍ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທາງທະຫານ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຮ້ອນຮົນ​ຕ່າງໆຂອງ​
ໂລກ ​ໃນ​ຂະນະທີ່ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ ກ່ອນ​ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​
ໃຫ້ທ່ານ ​ມາ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ​ອົງການ​ສືບ​ລັບຊີໄອເອ.

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