ກຳມະການ ສະພາສູງ ສຫລ ລົງຄະແນນສຽງ ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານພອມພຽວ

ເພື່ອຫລີກລ່ຽງຕໍ່ການປະຕິເສດຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ຄະນະກຳມະການຂອງ ສະພາ
ສູງຄົນນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ລົງຄະແນນເຫັນພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ
ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ເປັນລັດຖະມົນຕີ
ຕ່າງປະເທດຄົນໃໝ່ ໂດຍທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານແຣນ ພອລ ໄດ້ປ່ຽນການ
ຄັດຄ້ານ ມາໃຫ້ການສະເໜີ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຄົນ
ທຳອິດ ໃນຍຸກໃໝ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມຈາກສະມາຊິກຄະນະກຳ ມະການຄວາມ
ສຳພັນຕ່າງປະເທດ 21 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພອລແລະສະມາຊິກທັງໝົດ 10 ຄົນຂອງ
ພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການ ທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຄັດຄ້ານທ່ານ.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ກຳມະກຽມຈະລົງຄະແນນສຽງຢູ່ນັ້ນ ທ່ານພອລ ກໍໄດ້ປະກາດປ່ຽນທ່າທີ
ຢ່າງກະທັນຫັນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເຄນຕັກກີກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຕັດສິນໃຈໄປໜ້າ ແລະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການພອມພຽວ” ໂດຍອະທິ
ບາຍວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນໃນການສົນທະນາກັບຜູ້ຖືກສະເໜີ ພ້ອມດ້ວຍປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງສົງຄາມໃນອີຣັກ ແລະບັນຫາອື່ນໆຂອງ
ທ່ານ.
ໃນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄະນະກຳມະການກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ສູສີກັນ ເພື່ອເຫັນພ້ອມກັບການສະໜີໃຫ້ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງຈາກສະພາສູງຄົບຄະ
ນະຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຕໍ່ທ່ານເປັນນັກການທູດສູງສຸດຂອງ ອາເມຣິກາໃນ
ທ້າຍອາທິດນີ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດເດລາແວ ທ່ານຄຣິສ ຄູນສ໌ ໄດ້ຄັດຄ້ານ
ຕໍ່ທ່ານພອມພຽວ ແຕ່ກໍເຫັນພ້ອມກັບການລົງຄະແນນສຽງວ່າມີໜ້າ ທີ່ ບໍ່ຄັດຄ້ານຫຼື
ເຫັນພ້ອມ ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກສະເໜີ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນຕໍ່ການບໍ່ປາກົດໂຕຂອງສະ
ມາຊິກຄະນະກຳມະການພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານຈອນນີ ອີສັກສັນ ຈາກລັດຈໍເຈຍ.
ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານພອມພຽວ ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະ
ເປັນນັກການທູດສູງສຸດ ຂອງອາເມຣິກາ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ ການສະ
ໜັບສະໜູນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຕໍ່ການແກ້ໄຂທາງທະຫານຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນຮົນຕ່າງໆຂອງ
ໂລກ ໃນຂະນະທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ກ່ອນທີ່ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສະເໜີ
ໃຫ້ທ່ານ ມາເປັນຜູ້ນຳພາອົງການສືບລັບຊີໄອເອ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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