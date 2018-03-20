ລົດທີ່ຂັບຂີ່ດ້ວຍຕົວເອງນັ້ນ ໄດ້ຕຳແລະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງເສຍຊີວິດ ໃນພາກຕາ
ເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ໃນອັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ
ນີ້ແມ່ນອຸປະຕິເຫດຕຳຄົນຍ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງຕາຍເທື່ອທຳອິດ ທີ່ພົວພັນກັບເທັກໂນ
ໂລຈີໃໝ່ນີ້.
ຕຳຫຼວດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລົດ SUV (sport utility) ທີ່ຂັບຂີ່ ດ້ວຍຕົວ
ເອງທີ່ບໍລິສັດອູເບີ ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ride share ໄດ້ຕຳແມ່ຍິງໄວ 49 ປີ ນາງ ອີເລນ
ເຮີສເບີກ (Elain Herzberg) ຜູ້ຊຶ່ງຍ່າງຢູ່ຂ້າງນອກຂອງທາງມ້າລາຍ ໃນເຂດຊານ
ເມືອງເເທັມໂປ ຂອງນະຄອນຟີນິກສ (Phoenix). ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນເວລາຕໍ່ມາ
ທີ່ໂຮງພະຍາບານ ຍ້ອນທົນຕໍ່ພິດບາດແຜບໍ່ໄຫວ.
ບໍລິສັດອູເບີ ໄດ້ໂຈະການທົດລອງໂຄງການຂັບຂີ່ຍວນຍານພາຫະນະຂອງຕົນ ໃນທົ່ວສະຫະລັດ ແລະການາດາໄວ້ເປັນການຊົ່ວຄວາວ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລົດດັ່ງກ່າວແມ່ນຂັບຂີ່ດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດ
ແຕ່ວ່າ ມີຜູ້ຄວບຄຸມຢູ່ທາງຫຼັງພວງມາໄລ ໃນເວລາທີ່ເກີດເຫດນັ້ນ.
ການທົດລອງລົດທີ່ຂັບຂີ່ດ້ວຍຕົວເອງ ຂອງຫຼາຍໆບໍລິສັດ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ
ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ໃນເຂດນະຄອນຟີນິກສ (Phoenix), ຮວມທັງນະຄອນພິສເບີກ (Pittsburgh) ແຊນແຟຣນຊິສໂກ ແລະໂຕຣອນໂຕ ນຳ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຜະລິດລົດ
ແລະບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີທັງຫຼາຍ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ທີ່ວ່າ ຕົນແມ່ນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້
ນຳສະເໜີເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ນີ້ຂຶ້ນມາ.
ຍານພາຫະນະ ທີ່ພົວພັນໃນອຸບປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນລົດໂວລໂວ (Volvo) XC90
ທີ່ບໍລິສັດອູເບີ ໄດ້ນຳເອົາມາໃຊ້ເພື່ອທົດລອງເທັກໂນໂລຈີທີ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ
ຕົວເອງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ບໍລິສັດໂວລໂວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເຮັດເທັກໂນໂລຈີ
ທີ່ຂັບດ້ວຍຕົວເອງດັ່ງກ່າວ.
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