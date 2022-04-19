ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດວ່າສະຫະລັດ ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດCOVID-19 ໂລກຄັ້ງທີສອງ ຜ່ານທາງໄກໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພານີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອສິ້ນສຸດໂຣກລະບາດ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມວ່າ “ການເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການແຜ່ລາມຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ຄືໂອໄມຄຣອນ, ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ອງການສຳລັບແຜນຍຸດທະສາດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການຄວບຄຸມ COVID-19 ໃນທົ່ວໂລກ.”
ສະຫະລັດ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບປະເທດ ເບລີສ, ປະທານຂອງປະຊາຄົມເຂດທະເລຄາຣີບຽນ, ຫຼື CARICOM, ເຢຍຣະມັນ, ເຊິ່ງແມ່ນປະທານຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດນຳໜ້າ ຫຼື G-7 ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນປະທານຂອງ 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຫຼື G-20 ແລະ ປະເທດ ເຊເນກາລ ໃນຖານະເປັນປະທານຂອງສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ.
ຂ່າວທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການກັບຄືນມາຂອງໂຣກລະບາດຫຼັງຈາກການວາງຂໍ້ຫ້າມ COVID-19 ຕ່າງໆໃນຈີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາຍພັນໃໝ່ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ BA.2 ໃນສະຫະລັດ, ເຊິ່ງນະຄອນ ຟິລາແດລເຟຍ, ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ໄດ້ກັບມາບັງຄັບໃຊ້ຄຳສັ່ງໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ສະຖານທີ່ໃນຮົ່ມຄືນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເມືອງໃຫຍ່ຂອງອາເມຣິກາແຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ.
5 ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າໃນຖະແຫຼງການນັ້ນວ່າ "ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ວ່ານັ້ນຈະຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາເປັນສອງເທົ່າເພື່ອສິ້ນສຸດໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງໂຣກລະບາດ COVID-19 ແລະ ກະກຽມສຳລັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນອະນາຄົດ."
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວການສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ນຳໜ້າໂດຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ລວມມີ "ການສັກຢາໃສ່ແຂນ, ການສົ່ງອຸປະກອນກວດໂຣກແລະ ປິ່ນປົວ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍ ແລະ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ຂອງກຳລັງແຮງງານ."
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຈາກສາກົນເພື່ອສິ້ນສຸດໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ COVID-19 ໂລກຄັ້ງທຳອິດ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ສາຍພັນແດລຕ້າ ແລະ ໂອໄມຄຣອນ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກໍໄດ້ແຜ່ລາມບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ.