ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົ້ນ ແລະ ກູ້ໄພໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນວັນພຸດມື້ນີ້ເພື່ອຊອກຫາຄົນຜູ້ທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວແຮງ 5.6 ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ຈຽນເຈີ ໃນເກາະຈາວາຕາເວັນຕົກເມື່ອຕອນບ່າຍວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທ່ານ ຊູຮາຣຽນໂຕ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ 151 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ, ແລະ ວ່າບັນດານັກກວດຄົ້ນຈະກວດທຸກຊິ້ນສ່ວນຂອງຊາກຫັກພັງຈາກຕຶກທີ່ຖືກທຳລາຍເພື່ອຊອກຫາເຂົາເຈົ້າ.
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 268 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 1000 ຄົນ. ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 58,000 ຄົນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ເຮືອນ 22,000 ຫຼັງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນແມ່ນເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເວລາແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງ ທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ.
ນາງ ອາຢູ ຣາຮາຢູ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເວລາແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ລູກຂອງຂ້ອຍນາງ ເນີ ອາລິກາ ແມ່ນຍັງຢູ່ໂຮງຮຽນ. ໝູ່ຂອງລາວໄດ້ບອກຂ້ອຍວ່າລາວແມ່ນຄົນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ອອກມາຈາກຫ້ອງຮຽນໃນສະພາບທີ່ຕື່ນຕົກໃຈ. ລາວໄດ້ລົ້ມລົງໃຕ້ຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກ. ຂ້ອຍໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາລາວຕັ້ງແຕ່ບ່າຍສອງໂມງ, ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຂ້ອຍຊອກລາວເຫັນຕອນ 6 ໂມງແລງ ຢູ່ຈຸດເຫດສຸກເສີນຕໍ່ໜ້າໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້.”
ນາງ ເນີ ອາລິກາ ອາຍຸ 7 ປີແມ່ນນັກຮຽນປໍນຶ່ງ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເບັນຈອດ ໃນເມືອງ ຈຽນເຈີ. ຫົວ ແລະ ຕາຂອງລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງແຮງ.
ຢູ່ຈຸດເຫດສຸກເສີນແຫ່ງດຽວກັນໃນບ່ອນຈອດລົດຂອງໂມງໝໍ ຈຽນເຈີ, ວີໂອເອກໍໄດ້ພົບກັບທ້າວ ເດເດ.
ທ້າວ ເດເດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເມຍ ແລະ ລູກຂອງຂ້ອຍແມ່ນຢູ່ບ້ານເວລາທີ່ມັນໄດ້ສັ່ນ, ພັງລົງ ແລະ ກອງຢູ່ເທິງດິນ. ລູກສາວຫຼ້າຂອງຂ້ອຍ ນາງ ຊາລມາຕູ ຊາອາດາ, ອາຍຸ 4 ປີ, ແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງແຮງ. ແຂນຂອງລາວໄດ້ຫັກ ແລະ ມີເລືອດຢູ່ຫົວຂອງລາວ.”
ພັນລະຍາຂອງທ້າວ ເດເດ ແລະ ລູກຊາຍກົກຂອງລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຢູ່ໃນເດີ່ນເປີດຢູ່ບ່ອນຈອດລົດຂອງໂຮງໝໍ ຈຽນເຈີ.