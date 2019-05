ນັກ​ຮຽນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ຢູ່ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ​ນີວ​ຊີ​ແລນໄດ້ພາ​ກັນ​ລົງ​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ຕ່າງ​ໆໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ລິ​ເລີ້ມວັນ​ປະ​ທ້ວງ​ສາ​ກົນຕໍ່ຕ້ານ ສະ​ພາບການ ​ທີ່ບໍ່​ມີການກະ​ທຳ​ໃດໆ ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ.

ພວກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຫລາຍກວ່ານຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ ຈາກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 120 ປະ​ເທດ​ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ພວກນັກ​ການ​ເມືອງ ແລະຜູ້​ນຳ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທັງ​ຫລາຍ ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ​ເອົ້າ ຫລື global warming ຍ້ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກັ​ສ​ເຮືອນ​ແກ້​ວທີ່​ທຳ​ລາຍ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ອອກ​ມານັ້ນ ໃຫ້​ຊ້າ​ລົງ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງຂອງ​ນັກ​ຮຽນຢູ່​ນະ​ຄອນ ແຟ​ຣັງເຟີດທ໌ (Frankfurt) ໃນ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນໄດ້​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ກາງ​ຢູ​ໂຣບຫລື ECB ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍຸ​ຕິ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳເຊື້ອ​ເພີງ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ຊາກ​ພືດ ແລະ​ສັດ.

ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ດ້ານ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມແລ້ວ, ​ອາຍ​ແກັ​ສ​ເຮືອນ​ແກ້​ວ ທີ່​ເກີດ​ມາຈາກ​ການ​ເຜົາ​ໄໝ້ເຊື້ອ​ເພີງ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ຊາກ​ພືດແລະ​ສັດ​ພາ ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງແລະ​ກະ​ແສ​ຄື້ນຄວາມ​ຮ້ອນຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັ້ນ​ນ້ຳ​ແຂງ​ເປື່ອຍ, ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ຍື່ງ​ຂຶ້ນ, ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມທີ່​ສ້າງ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ ຮ້າຍ​ແຮງ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ຈາກນາງ ເກ​ຣດ​ຕາ ທັນ​ເບີກ (Greta Thunberg), ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຊາວສະ​ວີ​ເດັນອາ​ຍຸ 16 ປີ ຜູ້ ​ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມການ​ປະ​ທ້ວງດ້ານ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດພຽງ​ຜູ້​ດຽວ ຢູ່ນອກ​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ພາ​ຂອງສະ​ວີ​ເດັນ ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ຜ່ານ​ມາ. ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ຂະ​ບວນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວປະ​ທ້ວງ​ຂອງ​ນາງທີ່​ຊື່​ວ່າ "ວັນ​ສຸກເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ” ຫລື “The Fridays for Future" ກໍໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ອອກ ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ.

Thousands of school students in Australia and New Zealand took to the streets Friday initiating an international day of protests against the lack of action against climate change.



Organizers expect that more than a million young people in at least 120 counties will participate in protests.



Protesters are demanding that politicians and business leaders to take swift measures to slow global warming due to greenhouse gas emissions which are damaging planet earth.



The school protesters in Frankfurt, Germany marched on the headquarters of the European Central Bank (ECB) to demand it stop financing the fossil fuel industry.



According to environmental scientists, greenhouse gases from burning fossil fuels have caused droughts and heatwaves, melting of glaciers, rising sea levels and devastating floods.



The worldwide protests are inspired by Greta Thunberg, a 16-year-old Swedish activist, who began a singlehanded climate protest outside the Swedish parliament in August. Since then, her school strike movement "The Fridays for Future" has grown exponentially.



Global carbon emissions reached a record high last year, despite warnings from the United Nations-backed Intergovernmental Panel on Climate Change in October that gas emissions have to be curbed over the next 12 years to stabilize the climate.