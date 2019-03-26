ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ໃກ້ຈະເສັດສົມບູນ ໂດຍບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນຢືນຢັນວ່າ
ໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກນິກທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ສົ່ງຂາຍໃຫ້ໄທໃນເດືອນທັນວາ 2019 ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານເຣວັດ ສຸວັນນະກິດຕິ ຮອງປະທານກຳມະການຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດໄຊຍະບູລີ
ພາວເວີຣ໌ ຈຳກັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ເທິງແນວ
ແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ຄືບໜ້າຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຈະເສັດສົມບູນແລະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ກັບ
ການໄຟຟ້າ ຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT) ໄດ້ພາຍໃນເດືອນທັນວາ
2019 ໄປຈົນເຖິງປີ 2048 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບ
ແທນເປັນຄ່າສຳປະທານ ແລະສ່ວນແບ່ງຈາກການຖືຮຸ້ນຮ່ວມທຶນ ໃນໂຄງການ
ຄິດເປັນມູນຄ່າສະເລ່ຍ 135 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີ ໃນຕະຫຼອດອາຍຸສຳປະທານ 29 ປີ.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ຈະສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 1,285
ເມກາວັດ ໂດຍໃນນີ້ຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ກັບການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ
1,225 ເມກາວັດ ຫຼືຄິດເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ສະເລ່ຍ 6,929 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ
ຕໍ່ປີ ແລະຄິດເປັນມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 15,000 ລ້ານບາດ
ໃນແຕ່ລະປີ ຫຼືຫຼາຍກວ່າ 435,000 ລ້ານບາດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 29 ປີ
ສ່ວນກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ເຫຼືອອີກໃນປະລິມານ 60 ເມກາວັດ ນັ້ນຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາ
ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL)ເພື່ອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ ພາຍໃນປະເທດລາວ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຮວມເຖິງ 4,000 ລ້ານ ໂດລາ
ໂດຍເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ 4 ບໍລິສັດ ຈາກປະເທດໄທຍ ຄືກຸ່ມບໍລິສັດ ຊ.
ການຊ່າງຈຳກັດ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ນະທີ ຊິນເນີຈີຈຳກັດ, ບໍລິສັດຜະລິດ
ໄຟຟ້າ ຈຳກັດມະຫາຊົນ ແລະບໍລິສັດ ພີທີ ຄອນສຕຣັກຊັນ ແອນອີຣີເກຊັນ
ຈຳກັດ ໂດຍຖືຮຸ້ນລົງທຶນ ໃນສັດສ່ວນ 57.5 ເປີເຊັນ, 25 ເປີເຊັນ, 12.5 ເປີເຊັນ
ແລະ 5 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ.
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກນິກທັນສະໄໝ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ
ສາກົນ ຈຶ່ງເປັນໂຄງການນຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ
ແລະສັດນ້ຳ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໃນໂລກດັ່ງທີ່ ທ່ານເຣວັດ ສຸວັນນະກິດຕິ ໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ“ເວລານີ້ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ເຕັມທີ່ວ່າ ທາງປາຜ່ານຂອງໂຮງໄຟຟ້າ
ໄຊຍະບູລີ ນີ້ ດີທີ່ສຸດ ໃນໂລກເຮົາຈະມີຊ່ອງຫຼາຍຊ່ອງ ໃຫ້ປາເລືອກຜ່ານໄດ້ຕາມ
ຄວາມພໍໃຈ ແລ້ວກໍອີກຢ່າງນຶ່ງກໍຄືທີ່ນີ້ ຈະເປັນແຫ່ງທຳອິດ ຂອງເອເຊຍທີ່ມີ ລິຟ
ສຳລັບຍົກປາໂດຍເຮົາປ້ຳນ້ຳເຂົ້າໄປລໍ້ປາໃຫ້ເຂົ້າມາ ໃນລະບົບຂອງໂຮງໄຟຟ້າ
ແລ້ວກໍຊັກນຳ ຜ່ານເຂົ້າມາ ຈົນກະທັ້ງເຖິງຈຸດຮວມປາ ພໍເຖິງຈຸດຮວມນີ້ ເຮົາກໍ
ຈະມີລິຟຍົກປາຂຶ້ນໄປແລ້ວ ກໍປ່ອຍອອກທາງຄອງດ້ານເໜືອນ້ຳໃຫ້ປາລອຍ
ອອກໄປໄດ້.”
ເເຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກໍຖືກຄັດຄ້ານ ຈາກເຄືອຂ່າຍອົງການ
ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ທຳມະຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເນື່ອງຈາກໂຄງການທີ່ກໍ່ສ້າງ
ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທັງຕໍ່ສັດນ້ຳ
ແລະດິນຕະກອນທີ່ເປັນທັງແຫຼ່ງອາຫານຂອງສັດນ້ຳ ແລະເປັນປຸຍທີ່
ອຸດົມສົມບູນສຳລັບການປູກພືດສະບຽງອາຫານ ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານອານຸພາບ ວົງລະຄອນ ຮອງກຳມະການຜູ້ຈັດການບໍລິສັດໄຊຍະບູລີ
ພາວເວີຣ໌ ຈຳກັດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ເປັນເຂື່ອນແບບ
ນ້ຳໄຫຼຜ່ານທີ່ບໍ່ມີການກັກເກັບນ້ຳ ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະມີປະຕູນ້ຳເພື່ອໃຫ້ປາ ສາມາດ
ຂຶ້ນ-ລົງ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ ອີກທັງຍັງ ມີຊ່ອງທາງແລ່ນເຮືອກວ້າງ 12 ແມັດ ຍາວ
700 ແມັດ ທີ່ສາມາດຮັບຮອງເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດລະຫວ່າງນ້ຳໜັກ ໄດ້ເຖິງ
500 ໂຕນ.
ທັງນີ້ ໂດຍພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 100
ໂຄງການທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງຮວມຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດ
ກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ 67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ/ປີ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງ
ງານໄຟຟ້າ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 61 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 7,200 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດ
ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ເຖິງ 37,086 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ/ປີ ແລະກຳລັງກໍ່ສ້າງ 39
ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງຮວມ 5,900 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ໄດ້ເຖິງ 29,914 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີກຳນົດ ການກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດ
ໃນປີ 2020-2021 ໃນນີ້ 85 ເປີເຊັນ ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ
ຈະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.
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