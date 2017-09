ລາວ ແບ່ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ- ເຊໂນ ເປັນ 4 ພື້ນທີ່ ເພື່ອຮອງຮັບ ການລົງທຶນ ໃນ 4 ດ້ານ

ທາງການລາວ ແບ່ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ເປັນ 4 ພື້ນທີ່ ສຳລັບ

ຮອງຮັບການລົງທຶນ ໃນ 4 ດ້ານ ໂດຍນັກທຸລະກິດ ໄທ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະມີການລົງທຶນ

ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້.

ທ່ານທອງມາ ເພີ່ມຊັບຫິຣັນ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດອຸໄຣ ພານິດຈຳກັນ ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ

ເຈົ້າຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຜະລິດສີ ຢູ່ທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ

ຈະພາກັນເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້

ເນື່ອງຈາກເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເມາະສົມ ກໍຄືສາມາດເຊື່ອມ

ຕໍ່ໄດ້ທັງ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນເວລາດຽວກັນ ທັງຍັງໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກ

ລັດຖະບານລາວ ເປັນຢ່າງດີໃນດ້ານຜົນຕອບແທນການລົງທຶນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານ

ທອງມາ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:

“ຂໍ້ທີນຶ່ງ ກໍຄືສະຖານທີ່ທີ່ຕັ້ງ ແມ່ນດີ ຂໍ້ທີສອງ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຂອງ

ເຂດເສດຖະກິດນີ້ ກໍຄືວ່າ ນ້ຳ ໄຟ ລະບົບການສື່ສານ ກໍດີ ຂໍ້ທີສາມ ສິດທິ-ປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລ 10 ປີ.”

ທັງນີ້ ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດແບ່ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ເປັນ

4 ພື້ນທີ່ດ້ວຍກັນ ກໍຄືພື້ນທີ່-A ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະການບໍລິການ ເຊັ່ນຮ້ານຄ້າ

ປອດພາສີ ໂຮງໝໍ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ສູນການປະຊຸມ ແລະສວນສະນຸກ ມີເນື້ອທີ່

305 ເຮັກຕາ ໃນເຂດເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ ພື້ນທີ່-B ເປັນສູນບໍລິການຈັດສົ່ງ ແລະກະຈາຍສິນຄ້າ ຫຼື Logistics ມີເນື້ອທີ່ 20 ເຮັດຕາ ໃນເຂດເມືອງອຸທຸມພອນ

ພື້ນທີ່-C ເປັນເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ມີເນື້ອທີ່ 211 ເຮັກຕາ ຢູ່ທີ່ຫລັກ 10

ຂອງເມືອງໄກສອນ ພົມວີຫານ ແລະພື້ນທີ່-D ເປັນເຂດບ້ານຈັດສັນ ເພື່ອຮອງຮັບ

ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການພັດທະນາໃນພື້ນທີ່-A ນັ້ນ ມີເນື້ອທີ່ 118

ເຮັກຕາ ຢູ່ທີ່ຫລັກ 8 ເມືອງໄກສອນ ພົມວີຫາ.

ສ່ວນທ່ານ Tee Chee Seng ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ Savan Pacifica Stream

Development ຈຳກັດ ຜູ້ລົວທຶນພັດທະນາໃນພື້ນທີ່-C ນັ້ນ ກໍໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຜູ້ລົວທຶນຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ຖືໄດ້ວ່າມີຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນທຸກໆດ້ານ ດັ່ງທີ່

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ເຮົານຳເຂົ້າບໍ່ເສຍ VAT ພາສີນຳເຂົ້າບໍ່ມີ ເວົ້າເຖິງ profit tax ສອງປີເຖິງສິບປີ

tax holiday on the profit tax ເຂົາເລີ່ມຄິດ ຫລັງຈາກປີໄດ້ກຳໄລ ລາຍໄດ້

ບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງວ່າ personal income tax ຊາວໄທ ຫຼື ຊາວລາວ ຫຼື ຊາວ

ຕ່າງຊາດ ທີ່ມາທີ່ນີ້ ພຽງເສຍແຕ່ 5 ເປີເຊັນ One Stop Service ນີ້

ເຮົາອັນທີນຶ່ງ ເຮົາສາມາດອອກ Investment License ແລ້ວ ກໍຈົດທະບຽນ

ບໍລິສັດ ແລ້ວ Company Seal ກາຈຳບໍລິສັດ.”

ທາງດ້ານທ່ານທອງໃສ ໄຍຍະວົງຄຳດີ ຫົວໜ້າເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ

ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນມີ 90 ບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົວທຶນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ສະຫວັນ-ເຊໂນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນການລົງທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ມາເລເຊຍ ແລະໄທ ຫາກແຕ່ກໍເຊື່ອວ່າ ຈະມີການລົງທຶນຈາກ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຈັດການພົບປະ

ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກັບນັກທຸລະກິດຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນເອງ.

ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສ້າງຕັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດ

ສະເພາະແລ້ວ 12 ແຫ່ງ ໂດຍນອກຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ແລ້ວ

ກໍຍັງມີເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ ເຂດບໍ່ເຕັນແດນງານ ເຂດອຸດສາຫະກຳໂນນທອງ ເຂດພູຂຽວ

ເຂດໄຊເສດຖາ ເຂດບຶງທາດຫລວງ ເຂດດົງໂພສີ ເຂດລ່ອງແຖ່ງ-ວຽງຈັນ ເຂດທ່າແຂກ

ເຂດຈຳປາສັກ ແລະເຂດຫລວງພະບາງ ໂດຍມີ 351 ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນທັງ 12 ເຂດ

ດັ່ງກ່າວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 8,000 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ກໍໄດ້ມີການນຳເງິນທຶນ

ເຂົ້າມາໃນລາວ ແລ້ວ 1,600 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ ຈາກ

ຈີນ 234 ລາຍ ຈຶ່ງຖືເປັນກຸ່ມລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ແລະມີການຈ້າງງານຫຼາຍ

ກວ່າ 22,000 ຕຳແໜ່ງ ນອກຈາກນັ້ນ ລັດຖະບານລາວ ຍັງວາງເປົ້າໝາຍຈະສ້າງຕັ້ງ

ເຂດເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 58 ແຫ່ງພາຍໃນປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.