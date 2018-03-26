ສະເກັດ ລູກສອນໄຟ ຂອງພວກ ຮູຕີ ສັງຫານ 1 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 2 ຄົນ ໃນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ

ສະເກັດຈາກລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຖືກຍິງຖະລົ່ມເຂົ້າໃສ່ປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາ
ເບຍ, ໂດຍພວກກະບົດ ເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກ ອີຣ່ານ ຕາມທີ່ມີການກ່າວ
ຫານັ້ນ, ໄດ້ສັງຫານຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະ ສອງຄົນບາດເຈັບໃນນະຄອນຫຼວງ ຣີຢາດ,
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນຄົນ ອີຈິບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ພັກອາໄສຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ກອງທັບອາກາດ ຊາອຸດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະກັດແລະທຳລາຍລູກສອນໄຟ 7
ລູກ ທີ່ຖືກຍິງຂ້າມນະຄອນຫຼວງ ຣີຢາດ ແລະ ສາມເມືອງອື່ນໆ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການຢູ່ພື້ນດິນໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງ ແລະ ເຫັນແສງ
ໄຟແຈ້ງຢູ່ເທິງຟ້າ.
ພວກ ຮູຕີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຈຳນວນນຶ່ງເຂົ້າໃສ່ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ
ກາຍນີ້, ລວມທັງລູກນຶ່ງຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຣີຢາດ, ເຊິ່ງບັນດາຜູ້
ຊ່ຽວຊານອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ໄດ້ຜະລິດຢູ່ປະເທດ ອີຣ່ານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊາອຸດີ ໄດ້ກ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ “ອາດທຽບເທົ່າ
ກັບການກໍ່ສົງຄາມ.”
ອີຣ່ານ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າຕົນເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນພວກກະບົດ ຮູຕີ, ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ
ຕົນບໍ່ໃຫ້ອາວຸດແກ່ພວກເຂົາ.
ການຍິງລູກສອນໄຟໃນວັນອາທິດວານນີ້ ບັງເອີນມີຂຶ້ນພ້ອມກັບວັນຄົບຮອບສາມປີ
ທີ່ພັນທະມິດນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ເລີ້ມການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ
ການປະຕິບັດການທາງພາກພື້ນດິນ ເພື່ອພະຍາຍາມຂັບໄລ່ພວກກະບົດ ຮູຕີ ອອກ
ຈາກປະເທດ ເຢເມນ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຫຼາຍກຸ່ມ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຈະຫຼວດຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ທຳ
ລາຍຊຸມຊົນພົນລະເຮືອນທັງໝົດ ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມນະຄອນ ຫຼວງ ຊານາອາ ຂອງປະ
ເທດ ເຢເມນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງ ເຢເມນ ຮ້າຍ
ແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງລວມມີການຕາຍຂອງພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄົນ, ເກີດຄວາມ
ອຶດຫິວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງ
ໂຣກອະຫິວາ.
ພວກກະບົດ ຮູຕີ ໄດ້ຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງໃນປີ 2014, ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ເຢເມນ
ຕ້ອງຫຼົບໜີອອກ ໄປຢູ່ໃນປະເທດ ຊາອຸດິີ ອາຣາເບຍ.
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່
ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດເທື່ອ.
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