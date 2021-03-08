ພັນທະມິດ ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໂຈມຕີ ນະຄອນຫຼວງຂອງ ເຢເມນ ທີ່ຄວບຄຸມ ໂດຍກຸ່ມກະບົດ

ພັນທະມິດນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມກະບົດທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກ ອີຣ່ານ ໃນປະເທດ ເຢເມນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາ ກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ເຢເມນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ, ໃນການແກ້ແຄ້ນສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄພຫຼາຍລູກ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຄ້າຍທະຫານ ແລະ ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ທີ່ສຳຄັນໃນທົ່ວ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ອົງການສື່ມວນຊົນທາງການຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ ພັນເອກ ເທີກີ ອາລ-ມາລິກີ ວ່າ, “ການແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງພົນລະເຮືອນແມ່ນເສັ້ນສີແດງ.”
ມັນແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ ໄດ້ຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ໂດຍເຮືອ ບິນລົບຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ຣາຊະອານາຈັກດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ສູ້ກັບການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງລວມມີການໂຈມຕີຕໍ່ສະຖານທີ່ສົ່ງນໍ້າມັນນອກຊາຍຝັ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນອາທິດວານນີ້.
ການຖິ້ມລະເບີດຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຕໍ່ສະຖານທີ່ຂອງກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ຫຼາຍຄັ້ງຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຄັ້ງທຳທິດນັບຕັ້ງແຕ່ການປະກາດທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະຢຸດການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບສົງຄາມທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນ ເຢເມນ, ລວມທັງການຂາຍອາວຸດຈຳນວນນຶ່ງຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ ຂອງ ເຢເມນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດໄດ້ລາຍງານການໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂະນະທີ່ລະເບີດຫຼາຍລູກໄດ້ຕົກລົງໃສ່ເມືອງດັ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້. ມັນບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບໃນທັນທີ.
ຊ້ອງໂທລະພາບດາວທຽມ ອາລ-ມາຊີຣາ ທີ່ປະຕິບັດການໂດຍກຸ່ມ ຮູຕີ ທີ່ໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄັ້ງໃນເມືອງ ອັດຕານ ແລະ ອາລ-ນາດາ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງສະຖານທີ່ໆຖືກໂຈມຕີ, ແຕ່ຄວັນດຳໄດ້ຖືກແນມເຫັນປິວຂຶ້ນຢູ່ເໜືອຄ້າຍທະຫານ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ຊ້ອງໂທລະພາບທີ່ວ່ານັ້ນຍັງໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນເມືອງ ບາຈິລ, ໃນແຂວງ ໂຮໄດດາ ທີ່ສຳຄັນໃນພາກຕາເວັນຕົກ ສຽງໃຕ້.
ໃນການປະກາດການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງວ່າ ການໂຈມຕີຕ່າງໆຕໍ່ກຸ່ມ ຮູຕີ ແມ່ນຖືກຜັກດັນໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ທີ່ຈະລຶບພວກເຂົາອອກຈາກລາຍຊື່ກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສະຫະລັດ. ການກຳນົດກຸ່ມ ຮູຕີ ວ່າເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ຖືກປະກາດ ໃນໄລຍະວັນສຸດທ້າຍຂອງລັດຖະບານອະດີດປະທານາທິບໍ ດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄັດຄ້ານຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ເຮັດວຽກໃນ ເຢເມນ.