ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ທີ່​ອ້າງໂດຍພວກ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີວ່າ ທຳການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂຮງ​ກັ່ນ​ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​

ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ແລະເປັນ​ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ

ທີ່​ສຳ​ຄັນ ​ຊຶ່ງບໍ​ລິ​ຫານງານໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັ​ດ​ຊາ​ອຸ​ດີ ​ອາ​ຣຳ​ໂກ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ຢ່າງ​

ຮ້າຍ​ແຮງຢູ່​ບ່ອນ​ຜະ​ລິດນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຊຶ່ງ​ສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃຫ້​ແກ່​ທົ່ວ​ໂລກ ອີງ​

ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງເທື່ອ​ວ່າ ມີ​ການ​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບໃດ​ໆໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີບໍ່​ນ້ຳ​ມັນຢູ່​

ເມືອງບັກ​ຢັ​ກ (Buqyaq) ແລະ​ເມືອງ​ກູ​ໄຣ (Khurais) ຫຼື​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃດໆ​ຕໍ່​ການ​

ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນ​ຢູ່​ໃນ​ລາດ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກດັ່ງ​ກ່າວ​ຫຼື​ບໍ່. ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງ​ກ່າວຍັງມີ​ທ່າ​ທາງ

ວ່​າ ຈະ​ກໍ່ໃຫ້​ເກີ​ດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ເຂດ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ທ່າ​ມ​ກາງ​ການ​ປະ​

ເຊີນ​ໜ້າ ​ລະ​ຫວ່າງສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ອີີ​ຣ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້ ​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍທີ່​ແຕກ​ຫັກ​ລົງ

ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດຂອງໂລກ. ພວກ​ກະ​ບົດ​ຮູຕີ​ທີ່ໜູນ​ຫຼັງ​ໂດຍ​ອີ​ຣ່ານ

ມ​າ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນານ ທ່າມ​ກາງ​ການ​ເຮັດ ​ສົງ​ຄາມ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍຊາ​ອຸ​ດີ ຕໍ່​ຕ້ານ​ພວກ

​ເຂົາຢູ່​ໃນ​ເຢ​ເມ​ນ.

ວີ​ດີ​ໂອ ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ ຊຶ່ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ຖ່າຍ​ຢູ່​ເມືອງ​ບັກ​ຢັ​ກ

(Buqyaq) ແມ່ນຮວມ​ທັງ​ສຽງ​ປືນ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ຢູ່​ທາງ​ເບື້ອງ​ຫຼັງ. ​ມີຄວັນ​ໄຟ​ໄດ້​ພຸ້ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​

ທ້ອງ​ຟ້າ ແລະ​ສາ​ມາດ​ແນມ​ເຫັນ​ແປວໄຟ​ໄໝ້ໄດ້ ຈາກ​ໂຮງ​ກັ່ນ​ນ້ຳ​ມັນອັບ​ເກກ.

ໂທ​ລະ​ພາບອາ​ລ-ອາ​ຣາ​ບີຢາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ຂ່າວ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານ ​ຊາ​ອຸ​ດີ ​

ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ຂອງນັ້ນ ໄດ້​ອອກ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ໂດຍ​ມີນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທີ່ ນັ້ນ ໃນ​ຂະ​

ນະ​ທີ່​ສາ​ມາດມອງ​ເຫັນ​ຄວັນ​ແລະ​ແປວ​ໄພ ​ຢູ່​ທາງ​ດ້ານ​ຫຼັງ.

ໄຟ​ໄດ້​ເລີ້ມໄໝ້​ຫຼັງ​ຈາກສະ​ຖານ​ທີ່ດັ່ງ​ກ່າວ “ໄດ້​ເປັນ​ເປົ້າ​ຂອງເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ”

ທີ່​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ລັດ​ຖະ​

ບານ. ລ​າຍງ​ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່.

ຢູ່​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ສັ້ນໆ​ ໃນການ​ອອກ​ອາ​ກາດ ໂດຍໂທ​ລະ​ພາບ​ດາວ​ທ​ຽມອາລ-

ມາ​ຊິ​ຣາ​ ຂອງ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ​ນັ້ນ ໂຄ​ສົກ​ຝ່າຍ​ທະ​ຫານ ທ່ານ​ຢາ​ເຮຍ ຊາ​ຣີ ກ່າວ​ວ່າ

ພວກ​ກະ​ບົດ​ໄດ້​ທຳ​ການໂຈມ​ຕີດ້ວຍເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ 10 ລຳ ແບບ ​ປະ​ສານ​ງານ

ກັນ ໃສ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ. ທ່ານ​ໄດ້​ເຕືອນວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ ໂດຍ ພວກ​ກະ​ບົດຈະ

​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນຕື່ມ ​ຖ້າ​ຫາກ​ສົງ​ຄາມຍັງດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານ​ຊາ​ຣີ ກ່າວຕື່ມ​ວ່​າ “ທາງ​ເລືອກ​ພຽງ​ທາງດຽວ​ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ກໍ​ຄື​

ຢຸດ​ເຊົາ​ໂຈ​ມ​ຕີ​ພວກ​ເຮົາ.”

​ບໍ​ລິ​ສັດຊາ​ອຸ​ດີ​ ອາ​ຣຳ​ໂກ ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນ້ຳ​ມັນ​ຍັກ​ໃຫຍ່ ​ຍັງບໍ່ທັນ​

ໄດ້​ຕອບ​ໃນທັນ​ທີ​ຕໍ່​ຄຳ​ຖາມ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ. ຊາ​ອຸ​ດີ​ ອາ​ຣາ​ເບຍ​ຫວັງ​ວ່າ

​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າຈະ​ສະ​ເໜີ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນຂາຍ​ຮຸ້ນ​ໃຫ້​ສາ​

ທ​າ​ລະ​ນະ.

​ບໍ​ລິ​ສັດຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣຳ​ໂກ ​ກ່າວ​ວ່​າ ​ໂຮງ​ກັ່ນ​ນ້ຳ​ມັນອັບເກກ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງບັກ​ຍັກ

ນັ້ນ ​“ເປັນບ່ອນ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ.”

An explosion and fire has struck a major Saudi Aramco oil processing facility in the kingdom’s east, a Saudi-owned satellite channel reported Saturday, without offering a cause for the blast.

Online videos apparently from Buqyaq, which is near Dammam in the kingdom’s Eastern Province, included the sound of gunfire in the background.

State media in Saudi Arabia did not immediately report on the incident. Requests for comment sent to Aramco and officials in the kingdom were not immediately acknowledged.

The Dubai-based satellite channel Al-Arabiya first acknowledged the blaze, citing its own correspondent in the area. The channel said the blaze had been brought under control, without elaborating or offering a cause.

Saudi Aramco describes its oil processing facility there as “the largest crude oil stabilization plant in the world.”