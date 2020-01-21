ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຈີນໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຢືນຢັນໄວຣັສປອດບວມຊະນິດໃໝ່ ຫຼື ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 4 ຄົນເສຍຊີວິດໄປນັ້ນ ເປັນພະຍາດທີ່ຕິດແປດໄດ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວສາມາດແຜ່ຜາຍໄປຢ່າງໄວວາໃນຝູງຄົນໄດ້.
ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນເວົ້າວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂຣກປອດບວມປະເພດນຶ່ງ ສາມາດທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ ແລະບໍ່ແມ່ນແຕ່ຕິດຕໍ່ຈາກສັດໄປຫາຄົນເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ.
ໃນເຊົ້າວວັນຈັນວານນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຈີນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມີ 136 ກໍລະນີໃໝ່ ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຫາກໍ່ຖືກຄົ້ນພົບທີ່ວ່ານີ້ ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງລວມທັງບັນດາ ກໍລະນີທຳອິດຢູ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ແລະຊຽງໄຮ.
ບັນດາແພດໝໍໃນເມືອງວູຫານຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ຈຳນວນທັງໝົດຂອງກໍລະນີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃນເວລານີ້ແມ່ນ ເກີນ 200 ກໍລະນີແລ້ວ, ໂດຍທີ່ສ່ວນຫຼາຍກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າ ບໍ່ຮຸນແຮງ. ກໍລະນີຫລ້າສຸດທີ່ຢືນຢັນວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແມ່ນຊາຍຊະລາຄົນນຶ່ງ ອາຍຸ 89 ປີຢູ່ເມືອງວູຫານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນກໍລະນີໄວຣັສປອດບວມຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 35 ປີຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງດ້ວຍເຮືອບິນຈາກເມືອງວູຫານໄປຫາສະໜາມບິນອິນຈອນຂອງເກົາຫລີໃຕ້. ປະເທດໄທ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງອິນໂດເນເຊຍເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ເພີ່ມການກວດກາສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງມາຈາກຈີນຢູ່ໃນສະໜາມບິນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອພະຍາຍາມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວເຂົ້າໄປແຜ່ຜາຍຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ. ທ່ານ ອະນັງ ຊູກິຫານໂຕໂນ (Anung Sugihantono), ອຳນວຍການໃຫຍ່ດ້ານການຄວບຄຸມ ແລະຫ້ອງກັນພະຍາດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກຳລັງກວດກາພວກເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພວກທີ່ເດີນທາງມາຈາກຈີນ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງກວດອຸນຫະພູມ ພ້ອມທັງເອົາບັດ ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບແຈກໃຫ້.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງ ສະຫະລັດໄດ້ເລີ່ມກວດກາຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງມາຈາກເມືອງວູຫານ ຢູ່ສະໜາມບິນສາມແຫ່ງ ໃນສາມເມືອງຄື, ເມືອງແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ, ລອສ ແອນເຈີລິສ ແລະນິວຢອກ. ສະໜາມບິນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສິງກະໂປ ກໍໄດ້ກວດກາຜູ້ໂດຍສານເຊັ່ນກັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງພິເສດ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນຂອງປະຊາກອນຈີນທີ່ມີນຶ່ງພັນສີ່ຮ້ອຍລ້ານຄົນ ຄາດວ່າຈະເດີນທາງຢູ່ທັງພາຍໃນຈີນ ແລະອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃນຊ່ວງວັນພັກປີໃໝ່ ຫລືກຸດຈີນທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.
ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແມ່ນນຶ່ງໃນຄອບຄົວໄວຣັສທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາກາດເຈັບປ່ວຍຕ່າງໆໄດ້ ນັບແຕ່ການເປັນຫວັດທົ່ວໄປ ຈົນເຖິງອາການຫາຍໃຈບໍ່ອອກຂັ້ນຮຸນແຮງ ຫລື (SARS). ໂຣກຊາສ໌ (SARS), ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຈີນ ເຊັ່ນກັນນັ້ນ, ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນເກືອບຮອດ 800 ຄົນໃນທົ່ວໂລກຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດໃນເກືອບຮອດ 20 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກຈີນ ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບ ເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ນີ້, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກຄ້າຍກັບ 2019-nCoV. ພວກເຂົາເຈົ້າສົງໄສວ່າການແຜ່ນລະບາດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຮ້ານຂາຍອາຫານທະເລແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງວູຫານ, ເຊິ່ງໄດ້ຂາຍສັດຊະນິດອື່ນໆເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນວ່າ ສັດປີກ, ເຈຍ, ໂຕບ່າງ ແລະເນື້ອສັດທີ່ຖືກລ່າ. ອົງການອະນາໄມໂລກເວົ້າວ່າ ສັດໂຕນຶ່ງ ຊຶງເປັນແຫລ່ງທີ່ມາ ປາກົດວ່າຈະເປັນ "ແຫລ່ງທີ່ມາທຳອິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ" ໂດຍທີ່ “ການຕິດແປດຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາຄົນນຶ່ງ ແມ່ນເກີດຂຶນຍ້ອນໄດ້ມີການສຳພັດຢ່າງໃກ້ຊິດ.” ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ຮຽກໃຫ້ມີການປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານໄພສຸກເສີນໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອສົນທະນາຫສລືກັນກ່ຽວກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາທ່ານໝໍຢູ່ໃນເມືອງວູຫານເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ມີຄົນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດເປັນອັນດັບເຈັດຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, ໄດ້ຂະຫຍາຍການກວດກາສຸຂະພາບສຳລັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຕິດໂຣກປອດບວມ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລະວັງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ປິດປາກຂອງເຂົາເຈົ້າເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ.