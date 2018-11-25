ສະເປນກຳລັງຮ່າງແຜນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະປ່ຽນພະລັງງານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອນຳຊັບ
ພະຍາກອນມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະຫ້າມການໃຊ້ຊາກສັດ ແລະພຶດເພື່ອຍານພາຫານະໃນ
ປີ 2020 ອີງຕາມການປ່ຽນແປງກົດໝາຍດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີສັງຄົມນິຍົມ ທ່ານເປໂດຣ ແຊນເຈສ ອາທິດແລ້ວນີ້.
ແຕ່ການລິເລີ້ມໂຕ້ຖຽງກັນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຕິດຕາມການນຳພາຂອງລັດຖະບານສະຫະ
ພາບຢູໂຣບອື່ນໆ ອາດຈະກະຕືລືລົ້ນເກີນໄປ ສຳລັບປະເທດນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ອຸດສາຫະກຳລົດ
ຍັງອ່ອນແອ ຕໍ່ການກະກຽມຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວ. ສະເປນຍັງລາກຫຼັງຢູ່ຫ່າງຈາກບັນດາປະ
ເທດຢູໂຣບອື່ນໆ ໃນຕະຫຼາດຍານພາຫານະໄຟຟ້າ ທີ່ແບ່ງປັນກັບການໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ
ພຽງແຕ່ 0.22 ເປີເຊັນຂອງຕະຫຼາດຕົນເອງ ປຽບທຽບໃສ່ ປະມານ 2 ເປີເຊັນຢູ່ໃນຝຣັ່ງ
ແບລຈ້ຽມ ເຢຍຣະມັນ ແລະເນເທີແລນ.
ມາດຕະການອາດຍັງເປັນເວລາໃນການເມືອງທີ່ອ່ອນແອ ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການປະ
ທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຝຣັ່ງ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ເຫັນການທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຕໍ່
ລັດຖະບານທີ່ມີອາຍຸນຶ່ງປີຂອງປະທານາທິບໍດີເອມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ.
ພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນຝຣັ່ງກຳລັງດືງໄປທາງຊ້າຍອຽງໄປສູ່ສຽງຍອດນິຍົມ ຕິດຕາມມາດ້ວຍ
ການເພີ້ມຫົກເປີເຊນ ການເກັບພາສີນ້ຳມັນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳມັນດີແຊລ ແລະ
ນໍ້າມັນທຳມະດາ. ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງການລົບກວນ ທີ່ລັດຖະບານກ້າວໜ້າຢູ່ທົ່ວຢູໂຣບ ພາກັນ
ເບິ່ງຢ່າງບໍ່ສະບາຍໃຈ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດນະໂຍບາຍການໃຊ້ເຊື້ອເພີງຊາກສັດວ່າ
ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ .
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ