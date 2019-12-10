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ປ. ປູ​ຕິນ ແລະ ​ປ. ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ ພົບ​ປະ​ກັນ ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ ​ນຳ​ເອົາສັນ​ຕິ​ພາບ ໄປ​ສູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ

(​ຊ້າຍ​ຫາ​ຂວາ) ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ທ. ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ, ນາ​ຍົກ​​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ທ.ນ. Angela Merkel, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຝ​ຣັ່ງ ທ. Emanuel Macron ແລະ ທ. ວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລວງ​ຂ່າວ ພາຍ​ຫລັງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດຍອດທີ່​ປາ​ຣີ, ວັນ​ທີ 9 ທັນ​ວາ, 2019

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ພົບ​ປະ​ກັນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງປາ​ຣີ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ທີ່​ມີ​ການ​ຄອງ​ຄອຍ​ຖ້າ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ ເພື່ອ​ແກ້ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ທະ​ຫານ ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 13,000 ຄົນ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2014 ເປັນ​ຕົ້​ນ​ມາ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເປັນ​ລຳ​ດັບ​ມາ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ເອ​ລີ​ເຊ​ແລ້ວໃນວັນ​ທີ 9 ທັນ​ວາ ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ແລະ​ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ​ກໍ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຊ້ອງ​ໜ້​າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ​ເອັມ​ມາ​ນູ​ແດ​ລ ມາກ​ຣົງ ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເຢຍຣະ​ມັນ ທ່ານ​ນາງ​ແອງ​ເກີ​ລາ ເມີ​ໂກ.

ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສາມ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫ້ອງ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຫົວ​ຍິ້ມ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ສົບ​ຕາ​ກັນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ. ພວ​ກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຈັບ​ມື​ກັນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ກ້ອງ.

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ 4 ຝ່າຍ ທີ່​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ “ແບບນອກ​ມັງ​ດີ” ນັ້ນ ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ປະ​ມຸກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ມາ ແລະ​ເທື່ອທຳ​ອິດ ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ປີນີ້ກັບ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ.

ສານ​ອາ​ຍາ​ສາ​ກົນ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃນ​ເດື​ອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ 2016 ວ່າ ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ພາກ​ຕາເວັນ​ອອກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ “ແມ່ນ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ສາ​ກົນ ລະ​ຫວ່​າງ​ຢູ​ເຄ​ຣນແລະ​ສະຫ​ະ​ພັນ​ຣັດ​ເຊຍ.”

ທຸກໆ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ກໍ​ໃຫ້​ການ​ຄາດ​ຫວັງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປານ​ກາງ ຕໍ່​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ນັ້ນ. ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ​ຢາກ​ຮັກ​ສາ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ກີ​ຢິບ​ຫຼາຍເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ຫຼາຍ​ໄດ້ ໂດຍ​ໃຊ້​ດິນ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພວກ​ແບ່ງ​ແຍ່ງ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ຕົນ​ສະໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຢູ່​ທີ່ Donbas ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຕໍ່​ລອງ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ໄປ​ສູ່​ສັນ​ຕິ​ພາບ ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃນ​ການ​ຖືກມອງ​ເບິ່ງວ່າ​ເປັນ​ການຍອມ​ຈຳ​ນົນ​ຕໍ່​ມົ​ສ​ກູ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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