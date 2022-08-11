ກອງທັບ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນສອດແນມຂອງກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບິນເຂົ້າໄປໃນເຂດປ້ອງກັນອາກາດຂອງລັດ ອາລາສກາ ໃນສອງຄັ້ງແຍກກັນເມື່ອສອງວັນທີ່ຜ່ານມາ.
ເຮືອບິນລົບ ສະຫະລັດ F-22 ໄດ້ເຂົ້າສະກັດກັ້ນ ລຳທີສອງ ກ່ອນເຂົ້າໄປໃນນ່ານຟ້າດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການບິນເຂົ້າທັງສອງຄັ້ງນັ້ນປະກອບມີ ເຮືອບິນສອດແນມ ຣັດເຊຍ ຊະນິດດຽວກັນ.
ເຂດປ້ອງກັນອາກາດນຶ່ງ ຈະຂະຫຍາຍກາຍອອກໄປຈາກນ່ານຟ້າຂອງປະເທດນຶ່ງ ທີ່ລວມມີເຂດທີ່ປະເທດນຶ່ງພະຍາຍາມຈະລະບຸ, ຊີ້ຕຳແໜງ ແລະ ຄວບຄຸມເຮືອບິນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ເຮືອບິນຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນນ່ານຟ້າສາກົນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນ່ານຟ້າທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ອາເມຣິກາ ຫຼື ການາດາ, ອີງຕາມສື່ສັງຄົມທີ່ຂຽນລົງໂດຍກອງບັນຊາການປ້ອງກັນອະວະກາດ ອາເມຣິກາເໜືອ ຫຼື NORAD ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ຂໍ້ຄວາມນັ້ນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຄົງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງທາງເລືອກ ໃນການຕອບໂຕ້ຫຼາຍຢ່າງ ໃນການປ້ອງກັນອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ອາເມຣິກາ ເໜືອ ແລະ ຂົ້ວໂລກເໜືອ.”
ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ຖືກລາຍງານເທື່ອທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ເຮືອບິນກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບິນເຂົ້າໃກ້ນ່ານຟ້າຂອງລັດ ອາລາສກາ ໃນປີ 2022, ແຕ່ການພົບເຫັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປ ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ເຮືອບິນກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໃນເຂດປ້ອງກັນອາກາດລັດ ອາລາສກາ 14 ຄັ້ງໃນປີ 2020, ເຊິ່ງແມ່ນຕົວເລກທີ່ສູງໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ດ້ວຍ 6 ຄັ້ງຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງ 1 ເດືອນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າໃນປະເທດ ຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ວີໂອເອເມື່ອຕົ້ນປີນີ້, ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ແດນ ຊຸລລີວານ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດ ອາລາສກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ “ສົ່ງ” ເຮືອບິນລົບຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາເພື່ອໄປສະກັດກັ້ນເຮືອບິນກອງທັບ ຣັດເຊຍ “ຄົງຈະຫຼາຍກວ່າຄັ້ງໃດໆນັບຕັ້ງແຕ່ກາງຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ.”