ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, 19 ພຶດສະພາ 2022
ໂລກ

ທະ​ຫານ​ ຣັດ​ເຊຍ ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ ຕໍ່​ການ​ສັງ​ຫານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ຢູ​ເຄ​ຣນ

ທະ​ຫານ​ບົກ​ຣັດ​ເຊຍ ສິບ​ເອກ ວາ​ດິມ ຊີ​ຊີ​ມາ​ຣິນ, ປາ​ກົດ​ຕົວ​ໃນ​ສານ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 18 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2022.

ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ອາ​ຍຸ 21 ປີ​ໄດ້​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ຕໍ່​ການ​ສັງ​ຫານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ອາ​ວຸດ​ໃນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກີ​ຢິບ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍເມື່ອ​ສາມ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ສິບ​ເອກ ວາ​ດິມ ຊີ​ຊີ​ມາ​ຣິນ ອາດ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ຂັງ​ຄຸ​ກ​ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍິງ​ປືນໃສ່​ຫົວ​ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ອາ​ຍຸ 62 ປີ​ຜ່ານ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ລົດ​ທີ່​ເປີດ​ຢູ່ ສີ່​ວັນຫຼັງ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ເປີດ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ໄອ​ຍະ​ການໃຫຍ່ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ນາງ ໄອ​ຣີ​ນາ ເວ​ເນ​ດິກ​ໂຕວາ ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລາວ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ​ຕໍ່​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ 41 ຄົນ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່​ລວມ​ມີ​ການ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ, ການ​ສັງ​ຫານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ, ການ​ຂົ່ມ​ຂືນ ແລະ ປຸ້ນ​ສະ​ດົມ. ມັນ​ບໍ່​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ​ມີ​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນຫຼາຍ​ປານ​ໃດ ຫຼື ມີ​ຈັກ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໂດຍບໍ່​ປາ​ກົດ​ຕົວ.

ຄະ​ດີ​ຂອງ​ທ້າວ ຊີ​ຊີ​ມາ​ຣິນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສານ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ກີ​ຢິບ, ທ່ານ​ນາງ ເວ​ເນ​ດິກ​ໂຕວາ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ລາວ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ກຸ່​ມ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ຈາກກອງ​ກຳ​ລັງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ, ຂັບ​ລົດ​ໄປ​ບ້ານ ຊູ​ປາ​ຄິບ​ກາ, ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ມານ 320 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ທາງ​ພາກ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ນ​ະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ.

ໄອ​ຍະ​ການ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຢູ່​ຕາມ​ຫົນ​ທາງ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂີ່​ລົດ​ຖີບ ແລະ ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຂອງ​ລາວ. ທ້າວ ຊີ​ຊີ​ມາ​ຣິນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ເວ​ເນ​ດິກ​ໂຕວາ​ນັ້ນ, ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຂ້າ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ສະ​ນັ້ນ​ລາວ​ຈຶ່ງບໍ່​ສາ​ມາດ​ລາຍ​ງານ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ແມ່ນ​ໃຜ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ.

ທ້າວ ຊີ​ຊີ​ມາ​ຣິນ ໄດ້​ຍິງ​ປືນ​ຍາວ ກາ​ລາ​ສ​ນີກອ​ຟ ຂອງ​ລາວ​ຜ່ານ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ທີ່​ເປີດ​ຢູ່​ຂອງ​ລົດ ແລະ ຍິງ​ຖືກ​ຫົວ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ, ອີງ​ຕາມ​ກາ​ນ​ຂຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ເວ​ເນ​ດິກ​ໂຕວາ ໃນ​ບັນ​ຊີ​ເຟ​ສ​ບຸກ​ຂອງ​ລາວ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຄາ​ທີ່ ພຽງ​ຊາວ-ສາມ​ສິບ​ແມັດ​ຫ່າງ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ລາວ.”

ໃນ​ການ​ເລົ່າ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​ຜ່ານ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ຫ້ອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອ​ດ​ໄພ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ນັ້ນ, ທ້າວ ຊີ​ຊີ​ມາ​ຣິນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຍິງ. ຂ້ອຍ​ຍິງ​ປືນ​ນຶ່ງ​ນັດ​ໃສ່​ລາວ. ລາວ​ໄດ້​ລົ້ມ​ລົງ. ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຕໍ່​ໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG