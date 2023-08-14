ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນບາດເຈັບ.
ກອງທັບໄດ້ກ່າວວ່າລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດໄດ້ຍິງໂດຣນ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີຕົກທັງໝົດ 15 ລຳ, ພ້ອມກັບລູກສອນໄຟທີ່ຖືກຍິງຈາກທະເລ 8 ລູກ, ແຕ່ຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກລົງມາໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ພື້ນດິນ.
ສາມຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼັງຈາກຊາກຫັກພັງໄດ້ຕົກໃສ່ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າແຫ່ງນຶ່ງ, ແລະ ຫໍພັກນັກສຶກສາກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເຊັ່ນກັນ.
ບັນດານັກດັບເພີງ ໄດ້ມອດໄຟຫຼາຍບ່ອນ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຊິ້ນສ່ວນຂອງຈະ ຫຼວດທີ່ໄດ້ຕົກລົງມາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ ໃນ Telegram.
ການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນໃນວັນອາທິດວານນີ້, ລວມທັງເດັກຍິງອາຍຸ 23 ວັນ, ແລະ ຄົນອື່ນອີກຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຄົນໃນພາກພື້ນເຄີສັນຂອງ ຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານວ່າ “ອ້າຍຂອງລາວ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 ປີ, ໄດ້ຖືກພາໄປໂຮງໝໍ. ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊ່ວຍລາວໄດ້. ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍບາດແຜທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຜູ້ເປັນແມ່ຂອງລູກນັ້ນ, ຊື່ລາວແມ່ນ ໂອເລເຊຍ, ອາຍຸພຽງ 39 ປີ, ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈດ້ວຍ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ກ່າວປະນາມ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍສາກົນຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍກອງທັບເຮືອຂອງ ຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກກຳປັ່ນລົບຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການຍິງເຕືອນໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ຕິດທຸງ ປາລາວ, ທີ່ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປທ່າເຮືອ ອິສມາອິລ ຂອງ
ຢູເຄຣນ.
ຖະແຫຼງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົນໃຫ້ “ດຳເນີນການຢ່າງເດັດດ່ຽວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ທຳການຂັດຂວາງຕໍ່ການເດີນທາງຢ່າງສັນຕິ ຂອງກຳປັ່ນຕ່າງໆຜ່ານທະເລດຳ.”