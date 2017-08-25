ສຫລ ກໍາລັງພິຈາລະນາ ສະໜອງອາວຸດຮ້າຍແຮງ ແກ່ຢູ່ເຄຣນ ເພື່ອໄວ້ປ້ອງກັນຕົວ

ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດເວົ້າຢູ່ໃນໄລຍະ
ຢ້ຽມ ຢາມຢູເຄຣນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາກໍາລັງ “ທົບ
ທວນຄືນຢ່າງຫ້າວຫັນ” ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ຈະສະໜອງອາວຸດຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ທີ່ກໍາລັງມີເສິກສົງຄາມແຫ່ງນັ້ນໄວ້ປ້ອງກັນຕົວຫລືບໍ່.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍເຫັນວ່າເປັນການນາບຂູ່ຕໍ່ຣັດ
ເຊຍຫລືບໍ່ນັ້ນ ທ່ານ Mattis ຕອບວ່າ "ອາວຸດໃຊ້ປ້ອງກັນຕົວບໍ່ໄດ້ແມ່ນເປັນການ
ເກາະຜິດເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ປະເທດທີ່ມີອາວຸດປະເພດນັ້ນເປັນປະເທດທີ່ຮຸກຮານຜູ້ອື່ນ."
ຄະນະລັດຖະບານສະຫະລັດຄະນະກ່ອນ ບໍ່ໄດ້ຖືວ່າການຂາຍອາວຸດຮ້າຍແຮງເພື່ອ
ປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ຈະເປັນການເກາະຜິດກັບຣັດເຊຍສະເໝີໄປ ແຕ່ວ່າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ເປີດແຜນການເກົ່າທີ່ຖືກປະຕິເສດໃນເມື່ອ
ກ່ອນນັ້ນມາພິຈາລະນາຄືນອີກ.
ທ່ານ Michael O'Hanlon, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ ທີ່ສະຖາບັນ Brookings ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ "ການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄິດວ່າຖືກຕ້ອງກໍຄືການເຮັດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈະມີຜົນໃນບໍ່ສ້າງສັນ ໄດ້ໂຈມຕີປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາວ່າເຮັດຜິດ. ນັ້ນກໍຄືການຕີຄວາມໝາຍຂອງທ່ານ Mattis. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະໄປລົງຢູ່ບ່ອນໃດກັນແທ້”.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນັກຂ່າວຮ່ວມກັບທ່ານ Mattis ທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍຫລັງການກ່າວປາໄສຂອງທ່ານ Mattis ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ Petro Poroshenko ຂອງຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ຕອບແບບໂດຍກົງ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າຕອນໃດຈະມີການເຄື່ອນສົ່ງອາວຸດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ອາວຸດປ້ອງກັນຕົວ "ຈະມີຄຸນຄ່າສູງຂຶ້ນ ຖ້າຫາກຣັດເຊຍຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໂຈມຕີທະຫານ ແລະຜືນແຜ່ນດິນຂອງຂ້ອຍ.”
ທ່ານ Mattis ທີ່ໄດ້ຢືນຢັນ ວ່າສະຫະລັດມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຊ່ວຍເຫລືອຢູເຄຣນໃນຂະນະທີ່ຢູ່ນະຄອນກຽບນັ້ນທ່ານເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຍອມຮັບເອົາການທີ່ຣັດເຊຍຍຶດເອົາ ເຂດ Crimea ມາເປັນຂອງຕົນໃນປີ 2014 ນັ້ນບໍ່ໄດ້. ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຣັດເຊຍ "ກໍາລັງຊອກຫາທາງຂີດຊາຍແດນສາກົນຄືນໃໝ່ໂດຍການໃຊ້ກໍາລັງ," ແລະສະນັ້ນ ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຣັດເຊຍ ຍັງຈະມີຕໍ່ໄປຈົນກວ່າວ່າລັດຖະບານມົສກູປ່ຽນການປະພຶດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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