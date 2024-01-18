ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຕົກ ໃນການໂຈມຕີຊ່ວງຂ້າມຄືນ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ

ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ຕ່າງກໍລາຍງານ ວ່າໄດ້ຂັດຂວາງການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອ ບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໂດຍອີກຝ່າຍນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 22 ລຳໃນຈຳນວນ 33 ລຳ ທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງຂຶ້ນໃນການໂຈມຕີຊ່ວງຂ້າມຄືນ, ພ້ອມທັງກ່າວຕື່ມວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຜ່ານການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນແມ່ນໄປບໍ່ຮອດເປົ້າໝາຍ.
ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ມຸ້ງໜ້າໄປທີ່ພາກເໜືອ ແລະພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ລວມທັງເຂດຊູມີ (Sumy), ເຄີຊັນ (Kherson) ແລະ ດນິບໂປຣເປໂທຣບ (Dnipropetrovsk).
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຍົນປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນ ລໍານຶ່ງ ຢູ່ເຂດມົສກູ, ໃນຂະນະທີ່ອີກລຳນຶ່ງ ຖືກສະກັດກັ້ນ ໃກ້ກັບເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງປະເທດຄື ເຊນປີເຕີສະເບີກ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນມົສກູ ທ່ານເຊີເກ ໂຊເບຍນິນ (Sergei Sobyanin) ກ່າວຜ່ານທາງ Telegram ວ່າບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ ແລະບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກມາ ຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຖືກຍິງຕົກ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ